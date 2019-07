Kevytauto tuo riskejä liikenteeseen

Juha Sipilän (kesk) hallituksen esitys viime vuonna oli hyvää tarkoittava. "Tavoitteena on mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti nuorille, 15-17-vuotiaille, ottamalla käyttöön uusi ajoneuvoryhmä. Nuoret liikkuvat paljon ja liikkumiseen käytetään usein mopoa tai mopoautoa. Kevytauto toisi näiden rinnalle uuden vaihtoehdon. Esityksen tavoitteena on lisäksi parantaa erityisesti nuorten liikenneturvallisuutta."

Uuden lain myötä alle 18-vuotiaiden kuljettamat, kevytautoiksi kutsutut henkilöautot tulevat liikenteeseen marraskuun alussa. Niillä körötellään enintään 60 kilometrin tuntinopeudella kaduilla, maanteillä ja valtateillä. Lainsäätäjän huolettomuutta kuvaa, että lakimuutosten seurauksena vaadittavia asetusten muutoksia on yhä työn alla.

Asetuksia varten pyydettiin lausuntoja 20.6. saakka. Odotetuin lausunto tuli Suomen Autokoululiitosta. Se haluaa, että kevytauton ajamiseen tarvittavan AM-luokan ajokortin saaminen edellyttää 6-10 ajotuntia ja neljää teoriatuntia. Tätä nykyä kortin saamiseen riittää neljä teoriatuntia.

Autokoulut ymmärrettävästi haluavat myydä nuorille oppitunteja, mutta liiton perusteluissa on myös vinha perä. "Kevytauto on teknisesti lähes henkilöauto, jonka nopeus 60 km/h ja paino 1500 kg tuovat isoja riskejä liikenteessä. Koulutuksella saadaan uudet kuljettajat tunnistamaan nämä riskit onnettomuuksien välttämiseksi", lausunnossa todetaan.

Poliisihallituksessa marraskuuta odotetaan huolestuneena. Poliisitarkastaja Konsta Arvelin sanoo, että "voi olla kylmää kyytiä, kun kokemattomat lähtevät moottoriliikenteen sekaan" (TS 15.7.).

Poliisi ja moni liikenteestä työkseen riippuvainen epäilee, että nuoret virittelevät autojensa nopeusrajoittimia eli käytännössä kaahaavat ylinopeutta. Nuoret ovat tällaista menettelyä harrastaneet vuosikymmenten ajan, kun mopedien rattaita on vaihdettu ajokin nopeuden lisäämiseksi.

Eduskunnan vaatimuksesta on tulossa asetus, jonka mukaan kevytautossa on oltava hitaan ajoneuvon kilpi. Nykyään mopoautoissa hitaudesta varoittava kolmio on kenties kevytautossa liian huonosti näkyvä. Mopoauto erottuu liikenteessä pienuutensa ansiosta, mutta hidas kevytauto voi olla isohko maastoauto.

Kevytauton hitaus on omiaan aiheuttamaan liikenteessä riskejä siinä missä sen liiallinen nopeuskin. Ymmärrettävästi raskaan liikenteen kuljettajat ovat huolissaan tien tukkoina olevista ajoneuvoista. Tähän saakka hitaus on koettu hankaluudeksi valtateillä vain maatalouden kylvö- ja puintiaikoina.

Hitaasti kulkevien autojen lisääntyminen liikenteessä lisää vääjäämättä vaarallisia ohituksia.