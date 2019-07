Ilmastotoimista torailu lopetettava

EU-maiden ympäristöministerit keskustelivat torstaina ja perjantaina Helsingissä ilmastonmuutoksen torjunnasta. Unionin tavoitteena on tulla noin 30 vuodessa hiilineutraaliksi. Tällä haavaa keskeinen pulma on, että jäsenmaat ovat kovin erimielisiä, millä toimilla tavoitteeseen on tarkoitus yltää.

Puheenjohtajamaa Suomen ministeri Krista Mikkonen (vihr) oli toiveikas, että niin sanottu ilmastosopu saavutetaan. "Tätä varten tarvitaan lisää ymmärrystä tilanteesta, ja lupaamme kuunnella jäsenmaiden huolia", ministeri sanoi (TS 12.7.).

Poliittisen populismin hallitsemissa jäsenmaissa käsijarru on päällä, kun taas Suomen lisäksi muutamissa maissa halutaan nopeuttaa päästöjen vähentämistä. Kansalaiset on helpointa saada ymmärtämään toimien vaikutus, kun kerrotaan, mitä ne maksavat ja miten ne tuntuvat arkisessa elämässä.

Ymmärrettävästi kotitalouksissa nähdään omat toimet vähäpätöisinä, kun samaan aikaan hiilivoimalat tupruttavat sankkoja pilviä ympäri Eurooppaa. Meilläkin vielä parisataatuhatta kotia lämpiää hiilellä. Puolassa rakennetaan jopa uusia hiilivoimaloita, jotta energiantuotanto voi jatkua kotimaisella polttoaineella.

EU:n jäsenmaiden tilanne nimenomaan energiantuotannossa on hyvin kirjava, joten yhteisymmärryksen saavuttaminen tämän sektorin päästöistä on vaikeaa. Sopua pitääkin ensin hieroa liikenteestä, energiankulutuksen vähentämisestä sekä kiertotaloudesta.

Viimeksi mainittu puhutti ympäristöministereitä perjantaina. Keskustelut osoittivat ainakin yhden hankaluuden ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Käytetään kieltä, jonka ymmärtäminen on ongelmallista. Näin ei myönteinen suhtautuminen kiertotalouteen ulotu tavallisiin kuluttajiin saakka. Tarvitaan käytännön seikoista puhumista teoretisoinnin sijaan.

Kiertotalouden mahdollisuudet ovat suuret, sillä toistaiseksi alle kymmenen prosenttia käytettävistä materiaaleista kierrätetään. Meillä parhaiten tunnettua on jo vuosikymmenten ajan ollut paperin kierrätys, tuoreimpiin toimiin lukeutuu muovisten kertakäyttötuotteiden kerääminen uusiokäyttöön.

Suomi joutuu Ruotsin ja muutaman muun jäsenmaan kanssa olemaan edelläkävijä ja ikään kuin hoputtaja EU:n valmistellessa ilmastotoimia. Meillä on kansalaisten laaja kannatus päästöjen vähentämiselle.

Tuoreet tulokset Suomi vuonna 2050 -kyselyraportista kertovat, että yläkouluikäiset nuoremme ovat valmiita siihen, että heidän valintojaan rajoitetaan ilmastokriisin vuoksi. Nuorten mielestä elämäntapojemme on muututtava, mikäli haluamme hillitä ilmastonmuutosta.

Yksi nuorten vastauksista kuvaa pessimististä suhtautumista. Vastanneista vain kuusi prosenttia uskoo, että ilmastonmuutoksen hillinnässä onnistutaan.