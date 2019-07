Satotoiveet vaihteeksi hyvät

Viljelijöiden etujärjestön MTK:n vilja-asiamies Max Schulman arveli viikko sitten, että Liettuassa kuivuuden ja kuumuuden takia julistettu hätätila voi merkitä suomalaiselle rehuviljalle ja jopa leipäviljalle markkinoita Baltiassa. Hän piti melko varmana, että Liettuaan viedään meiltä ainakin mallasohraa (TS 8.7.).

Kuivahkon kesäkuun jälkeen sateita on nyt saatu Varsinais-Suomessakin, niin että satotoiveet ovat hyvät. Viime vuonna meillä puitiin kuivuuden takia viljaa vähemmän kuin kertaakaan liki 30 vuoteen.

Sato väheni viidenneksen edellisvuodestakin. Silloin satotappioita tuli eniten syyssateiden piiskaamilla alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa, kun taas kuivuus piinasi pahiten viime vuonna Varsinais-Suomen viljelyksiä.

Pro Agrian katsaus kertoi kolme viikkoa sitten, että viljakasvustot olivat Etelä-Suomessa runsaan viikon edellä keskimääräisestä. Tuoreempaa ja pahaenteistä tietoa saatiin Vilja-alan yhteistyöryhmältä pari viikkoa sitten.

Tiedotteen mukaan rehevissä viljakasvustoissa on punahomeen riski. Kostea ja lämmin sää on punahomeelle otollinen, kun vilja on tulossa tähkälle. Home tuottaa viljaan myrkkyä ja merkitsee pahimmillaan, että jyvät kelpaavat korkeintaan poltettaviksi. Hometoksiineilla uhkailu on kuitenkin ennenaikaista. Ammattitaitoinen viljelijä osaa torjua punahomeen oikeaan aikaan.

Suomalaisen viljan vientimahdollisuuksista on heinäkuussa syytä puhua varovaisesti, kun syysviljatkin ovat vielä puimatta. Näkymät Euroopassa ovat toki mielenkiintoiset muuallakin kuin Baltiassa. Ne voivat osittain muuttua siihen mennessä, kun viljan syyskauppa lähtee käyntiin.

Esimerkiksi ohran kysynnän kasvuun Euroopassa on vastattu tuomalla sitä Ukrainasta. Siellä ohra on ollut halvempaa kuin EU:ssa, mutta ero on kaventumassa, kun ukrainalaista ohraa on ostettu kiivaasti muun muassa Kiinassa ja Saudi-Arabiassa.

Tasearvion mukaan meillä puidaan ohraa hieman kotimaista kysyntää vähemmän, joten suuria vientihaaveita ei kannata elätellä. Vientikysyntä tietysti nostaa ohran hintaa, mikä on ikävä tieto muutenkin taloudellisesti tiukoilla oleville sikaloille.

Kaurasadon soisi nyt onnistuvan erityisen hyvin. Viime vuonna sato jäi viidenneksen edellisvuotta pienemmäksi. Kauran kysyntä kotimaassa ja ulkomailla kasvaa. Kauran vienti ylittää jo 300 000 tonnin rajan. Suomi on Kanadan jälkeen maailman toiseksi suurin kauran vientimaa.

Viljelijän näkökulmasta on hyvä, että kauran hinta pysyy kohtalaisella tasolla. Kotieläintilalla asia nähdään toisin. Kaura on suorastaan kallista, jos hintaa verrataan vuosituhannen vaihteen hintoihin.