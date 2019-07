Tuulivoima vahvassa myötäisessä

Tuulivoima on vahvassa vedossa. Sillä tuotetun sähkön määrä on ollut Suomessa alkuvuonna neljänneksen kasvussa, kun sähkön kokonaiskulutus kasvoi vain prosentin. Uusia tuulivoimaloita rakennetaan jo markkinaehtoisesti, mutta vanhojen laitosten tukia maksetaan vuoteen 2030 asti.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on laskenut, että maalle rakennettava tuulivoima on edullisin tapa luoda uutta sähköntuotantoa Suomessa. Tuulivoiman suhteelliseen kilpailukykyyn vaikuttavat olennaisesti fossiilisia polttoaineita käyttävien laitosten verotus ja päästömaksut.

Tuulivoimainvestointien kiinnostavuutta ovat lisänneet laitosten tekninen kehitys sekä sähkön ja päästöoikeuksien hintojen nousu. Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet vajaassa kymmenessä vuodessa lähes 70 prosenttia. Tärkein syy on voimaloiden koon kasvaminen: aiempaa korkeammat tornit ja pidemmät lavat löytävät melkein aina tuulta.

Tuulivoiman kritiikkiä herättäneeseen tukimuotoon, syöttötariffijärjestelmään, ei enää oteta mukaan uusia hankkeita. Syöttötariffijärjestelmässä tuulivoiman tuottaja saa kiinteän takuuhinnan. Valtio maksaa takuuhinnan ja tukkusähköhinnan erotuksen tietyissä rajoissa.

Tukea on arvosteltu kalliiksi erityisesti silloin, kun sähkö on halpaa. On arvioitu, että syöttötariffijärjestelmän kustannukset veronmaksajille kohovat 12 vuoden aikana jopa kolmeen miljardiin euroon

Uudessa uusiutuvan energian tukijärjestelmässä, jossa tuottajalle maksetaan kilowattituntikohtaista tukea eli preemiota, eri tuotantomuodot kilpailevat keskenään ja halvin tuotantomuoto voittaa. Energiaviraston mukaan uuden tukijärjestelmän kustannukset ovat murto-osa vanhasta.

Suomessa rakennetaan tänä vuonna vajaa kymmenen tuotantotuen kilpailutuksella toteutettavaa tuulivoimahanketta ja 13 hanketta ilman tukea. Lisäksi iso määrä hankkeita on lupavaiheessa tai suunnitteilla.

Tuulivoima kattaa seitsemän prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Vaikka tuulivoiman tuotanto on kasvussa, olemme kaukana Tanskan 40 prosentin ja Saksan 20 prosentin osuudesta.

Koko EU:n alueella tuulivoimalla katetaan lähes 12 prosenttia sähkönkulutuksesta. Energiajärjestö IEA:n arvion mukaan tuulivoima nousee EU:n johtavaksi sähköntuotantomuodoksi alle kymmenessä vuodessa.

Vaikka tuulivoima tarvitsi käynnistyäkseen poliittista ohjausta, sen kaupallinen tulevaisuus näyttää hyvältä. Tekniikka kehityy, myös tuulivoiman tuotantovaihteluiden tasaamiseen tarvittavassa säätövoimassa ja sähkön varastoinnissa.

Fossiilisten polttoaineiden käytön nopea vähentäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen torjumisessa, ja tuulivoimalla on tässä iso rooli.