Vanhukselle hoivaa asuntoa vastaan

Juuri kun talvella noussut kohu vanhustenhoidon huonosta laadusta alkoi hieman laantua, elinkeinoelämän suunnalta avattiin tiistaina keskustelu, joka nostattaa tunteita ainakin vanhusten omaisten keskuudessa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen esitteli Helsingissä tutkimuksensa ennakkotuloksia. Niiden mukaan ikääntyneet voisivat varmistaa laadukkaat hoivapalvelut myymällä asuntonsa ja muuttamalla pienempään asuntoon tai vuokralle.

Määttänen tarkoitti käytännössä asunnon myynnistä kertyvien varojen sijoittamista yksityisiin eläke- ja hoivavakuutuksiin. Hän korosti, ettei tarkoita yksityisiä vakuutuksia sosiaalivakuutuksen korvaajiksi vaan täydentäjiksi. Määttänen sanoi tietävänsä, ettei kaikilla vanhuksilla suinkaan ole merkittävää asuntovarallisuutta.

Etlan avaus keräsi runsaasti palautetta. Huomautettiin muun muassa, että vanhus voi nykyisinkin myydä asuntonsa ja ostaa rahoilla hoivapalveluita ilman että vakuutusyhtiöt toimivat välikäsinä. Kritisoitiin, että Etlan ehdotus pyrkii vain parantamaan yksityisten hoivapalveluiden asemaa markkinoilla.

Määttäsen ajatus ymmärretään kuitenkin laajalti siltä pohjalta, että vanhus voi käyttää omaisuuttaan palveluidensa parantamiseen sen sijaan, että säästäisi varallisuutta perillisille. Lainsäädännössä menettelyä ei suoranaisesti tueta, vaikka yhteiskunnan etukin on, että vanhus maksaa hoivastaan mahdollisimman suuren osan omista varoistaan.

Esimerkiksi tehostetuksi palveluasumiseksi hienosti kutsutussa hoivakodissa vanhukselta perittävä maksu on sidoksissa tuloihin eli eläkkeeseen ja mahdollisiin pääomatuloihin. Asuntovarallisuutta ei oteta huomioon, mikä tietysti kannustaa pitämään rahat kiinni asunnossa. Asiakasmaksulakia on vihdoin muutettava niin, että maksuihin saadaan yhdenmukaiset perusteet.

Suomeen on rakennettu viime vuosina ahkerasti vanhusten hoivakoteja. Toissa vuonna niiden määrä kasvoi neljänneksellä. Suurin piirtein puolet hoivapaikoista on tehty julkisin ja puolet yksityisin varoin. Asiakasmaksut vaihtelevat, ja julkisuuteen niistä saadut tiedot ovat hataria. Varsinaisessa laitoshoidossa laki määrää, että vanhukselle jää tietty vähimmäismäärä kuukaudessa käteen maksujen jälkeen.

On epävarmaa, onko Etlan esittämistä vakuutuksista todellista apua vanhustenhoidon rahoitukseen. Epävarmaa on sekin, kuinka paljon veronmaksajien on hellitettävä kukkaronnyörejään, jotta yksityisten hoivavakuutusten myynti lähtee käyntiin. Käytännössä on todennäköistä, että vakuutuksiin on houkutteeksi kytkettävä verohelpotuksia. On pohdittava, kenen etua niitä myöntämällä edistetään.