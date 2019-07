Turulla melko selkeät vaihtoehdot

Turun kaupunginhallituksen ja uutta johtamismallia pohtineen ohjausryhmän puheenjohtaja Lauri Kattelus (kok) sanoi vappuna, että yhden esityksen sijaan on mahdollista tarjota useampia vaihtoehtoja. Johtamisjärjestelmää piti vuoden 2013 uudistuksen mukaan tarkastella kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, mutta turkulaiselle päätöksenteolle ominaiseen tapaan määräaikaan mennessä esitystä tulevasta mallista ei saatu valmiiksi.

Nyt ohjausryhmä tarjoaa kolmea vaihtoehtoa (TS 8.7.). Niistä yksi koskee lähinnä nykyistä kaupunginjohtajamallia, mutta siten, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan lisäksi myös varapuheenjohtaja sekä valtuuston puheenjohtaja toimivat päätoimisesti. Tässä mallissa kaupunginjohtajana toimii määräajaksi valittava virkamies.

Vaihtoehdossa kaksi kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin ja 2–3 apulaispormestaria. Kolmannessa vaihtoehdossa apulaispormestareita valitaan neljä, ja he toimivat lautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajina. Kolmosmalli on käytössä Helsingissä ja pääosin myös Tampereella, joten sen toimivuudesta on saatavilla näkemyksiä.

Katteluksen mukaan ohjausryhmä pyrkii viemää eteenpäin vaihtoehdoista yhden, joka tuodaan kaupunginhallituksen ja sitä kautta valtuuston käsittelyyn. Päätös on hyvä saada aikaan kohtuullisessa aikataulussa.

Tuleva johtamisjärjestelmä otettaneen käyttöön huhtikuun 2021 kuntavaalien jälkeen.

Nyt näyttää siltä, että valituksi tulee pormestarimalli. Puolueiden on hyvissä ajoin ennen vaaleja esiteltävä niin sanotut kärkiehdokkaansa pormestareiksi.

Pienet puolueet ymmärrettävästi suhtautuvat pormestarimalliin nihkeästi, koska se ei suosi niiden mahdollisuuksia parantaa vaikutusvaltaansa kunnallisessa päätöksenteossa. Pienet puolueet näkevät virkamiesmallin itsensä kannalta otollisemmaksi. Ne pelkäävät myös vaalityönsä jäävän isojen asettamien pormestariehdokkaiden varjoon.

Pormestarimalli korostaa vaaleissa realisoituvaa poliittista vastuuta. Yhteys kuntalaisiin voi pysyä tiiviinä ja vuorovaikutteisena nykyistä järjestelmää paremmin. Tämä voi myös houkutella pormestaria apulaisineen lyhytjännitteisiin ratkaisuihin.

Niihin Turulla ei ole varaa. Kesäkuussa uutisoitiin, että kaupungin on säästettävä menoissaan 50 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana. Ensi vuonna säästetään vanhaan tapaan juustohöylän avulla, mutta kunnallisvaalien jälkeen on paneuduttava paljon puhuttuihin rakenteisiin.

Kun Turku tehostaa johtamistaan, taloudellisiin kysymyksiin pystytään paneutumaan aiempaa tuloksellisemmin. Maakunnan elinkeinoelämä on tätä nykyä hyvällä tolalla, mikä antaa kaupungille tilaisuuksia jopa tulojensa lisäämiseen.