Tunnin junaa ajettava eteenpäin

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) sanoo, ettei pidä toivoa liikaa nopeutta uusien raidehankkeiden etenemiseen. Marinin lausunnosta saa käsityksen, että ministeri siirtää näin myös Tunnin junan listalle, jossa on pelkkiä tulevaisuuteen asetettuja toiveita.

Marin on unohtavinaan, että ratahanke Helsingin ja Turun välillä on kauan ollut realismia. Sen eteen on tehty valtavasti töitä, ja edellinen hallitus myönsi sen suunnitteluun 40 miljoonaa euroa. Helsingin päässä uutta junayhteyttä olisi jo mahdollista alkaa rakentaa.

Poliitikkona Marin vetelee tutuista naruista, kun hän leimaa käsityksen ratojen rakennuttajiksi kaavailluista hankeyhtiöistä "liian optimistiseksi" (TS 5.7.). Tässäkin hän sivuuttaa sen, että yhtiömallia on tarkasteltu todellisten seikkojen pohjalta, mistään toiveajattelusta ei ole ollut kyse.

"Eteneminen suurissa ratahankkeissa edellyttää sopimukseen pääsemistä toteutuksesta ja rahoituksesta valtion, kuntien ja muiden mahdollisten hyödynsaajien kanssa." Hallitusohjelman sanamuoto antaa ministeriölle tilaisuuden viivytykseen.

Marinin esikuntineen pitää kuitenkin tiedostaa, että Tunnin junaa kannattaa nyt ajaa eteenpäin. Sivuraiteelle jättäminen käy kalliiksi. Turun seudulla voidaan aiheellisesti huolestua, että hallituksen ajanpeluun tarkoituksena on saattaa muut isot ratahankkeet Tunnin junan kanssa samalle lähtöviivalle.

Synkistelyä on kuitenkin vältettävä. Haastattelussa Marin kertoo alun perin toivoneensa, että hankeyhtiöt voisi perustaa jo elokuussa. Nyt hän toivoo, että asiassa edettäisiin vielä tämän vuoden puolella.

Ministeriössä on tietysti hyvä selvittää perin pohjin hankeyhtiöiden rooli ratahankkeiden toteuttamisessa. Se ei ole vaikeaa, vaikka siltä sen halutaan ehkä näyttävän.

Ministerin nihkeä asenne Tunnin junaa kohtaan on valitettavan ilmeinen. Hän antaa ymmärtää, ettei usko uusien ratojen rakentamisen pääsevän käyntiin tällä hallituskaudella. Hän jättää mainitsematta, että Helsingin ja Tampereen välisen Suomi-radan ja Itä-radan ei ole ollut tarkoituskaan siirtyä rakentamisvaiheeseen alkaneella vaalikaudella, koska niiden suunnittelu on vielä alkutekijöissään.

Tuoreen hallituksen on ymmärrettävä, että kolmea ratahanketta ei voi ajaa eteenpäin yhtä aikaa. Realismia on ryhtyä toteuttamaan Tunnin junaa, jonka arvioidaan maksavan kaksi miljardia euroa. Rakentamisen edetessä on hyvä valmistella 5,5 miljardia euroa maksavan Suomi-radan ja 1,8 miljardin hintaisen Itäradan töiden käynnistämistä. Suomessa ei ole kerta kaikkiaan mahdollista rakentaa kolmea suurta väylää yhtä aikaa, vaikka kaikkien rahoitus olisi kunnossa.