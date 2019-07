Vapaakauppa on pienen valtion turva

Euroopan unionin ja neljän Etelä-Amerikan maan muodostaman Mercosurin alustava kauppasopimus on merkittävä voitto viime aikoina paljon takaiskuja kokeneelle vapaakaupalle.

Toisen maailmansodan jälkeen vapaakaupan tukipilari on ollut Yhdysvallat, jonka kauppapolitiikka on kuitenkin muuttunut merkittävästi presidentti Donald Trumpin aikana. Varsinkin laajat monikansalliset kauppasopimukset ovat olleet Trumpin hampaissa ja maa on pyrkinyt solmimaan kahdenkeskisiä kauppasopimuksia.

Yhdysvaltojen vinkkelistä Trumpin malli voi olla toimiva, sillä maailman suurimpana kansantaloutena sen neuvotteluvoima on ylivoimainen. Suurvalta voi tarvittaessa sanella sopimusten ehdot ja halutessaan se voi myös olla niitä noudattamatta.

Pienten maiden tilanne on toinen ja vapaakauppasopimukset luovat niille vakaat olosuhteet kehittää talouttaan. Pienille maille myös kansainvälinen työnjako on välttämättömyys, sillä ne eivät kykene toimimaan tehokkaasti kaikilla tuotannon aloilla. Vapaakauppa perustuu ajatukseen työnjaosta. Maa voi keskittyä tuottamaan tavaroita ja palveluita, joissa sillä on vahva kilpailuasema. Vastaavasti se voi ostaa tuotteita, joita ei ole järkevä tuottaa kotimaassa.

EU:n ja Mercosurin sopimus on malliesimerkki toimivasta työnjaosta. EU:ssa on runsaasti teknologista ja teollista osaamista, kun Mercosur-maissa on erittäin tehokas maataloussektori.

Vapaakaupan suosiota Euroopassa on syönyt se, että kaupan avaamisesta kärsimään joutuneet tahot on usein jätetty yksin. Kauppapolitiikan ohella sama strateginen ongelma koskettaa EU:ta laajasti. Esimerkiksi Syyrian pakolaisvirran valtavuo osui Kreikkaan, ja jo valmiiksi talousahdingossa ollut maa sai kantaa kohtuuttoman taakan asiassa.

Mercosur-sopimuksen maksajaksi on joutumassa maatalous. EU:n pitäisi nopeasti kyetä tekemään sellaisia päätöksiä, jotta sopimuksen maataloudelle aiheuttamat vauriot jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Toinen iso riski sopimuksessa liittyy ympäristöön. Sopimuksen mukaan Etelä-Amerikan maataloustuotannon pitää täyttää samat laatu- ja ympäristökriteerit kuin eurooppalaisten tuottajien. EU:n pitää huolehtia siitä, että nämä sopimuskohdat eivät jää pelkiksi korulauseiksi. Luonnon monimuotoisuus, eläinten oikeudet, kestävä kehitys ja hiilineutraalisuus ovat ainakin vielä istuneet kovin huonosti eteläamerikkalaiseen teollisen mittakaavan elintarviketuotantoon.

Olisi vastuutonta, jos eurooppalaisten lihansyönnin takia raivataan lisää peltoa ja laitumia Amazonasin sademetsistä ja maksuna tästä Etelä-Amerikkaan rahdattaisiin entistä enemmän polttomoottoreilla käyviä autoja.