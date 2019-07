Jätevesiasetus pitää hereillä

Kesällä 2003 tuskin osattiin aavistaa, kuinka historialliseen elinkaareen yltää asetus, jonka pari kuukautta toiminut Anneli Jäätteenmäen (kesk) hallitus sai aikaan. Jätevesien käsittelyä haja-asutusalueilla koskeva asetus on näillä näkymin tulossa tiensä päähän lokakuun lopussa, kun viimeinen siirtymäaika sen noudattamiseksi päättyy.

Käytännössä asetus jatkaa elämäänsä kunnissa, joiden vastuulla on sen noudattamisen valvonta. Kunnissa asetus työllistää vielä pitkään, sillä esimerkiksi Turun seudulla ympäristönsuojelun viranhaltijat yrittävät kuumeisesti selvittää kiinteistöt, joissa jätevesien puhdistaminen on vielä järjestämättä. Niitä on paljon, sillä Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan Varsinais-Suomessa on noin 9 000 kiinteistöä, jotka eivät täytä asetuksen vaatimuksia.

Voidaan kysyä, miksi haja-asustusalueilla monet eivät ole 15 vuoteen korviaan lotkauttaneet säädöksen vaatimuksille. Lainkuuliaisuutta ovat heikentäneet muun muassa päättäjien vaihtuessa asetukseen tehdyt muutokset. Ne ovat höllentäneet alkuperäisen asetuksen vaatimuksia, niin että on kannattanut odotella.

Haja-asutusalueilla on koettu asetuksen määräykset kalliiden puhdistuslaitteiden hankkimisesta epäoikeudenmukaisiksi. Varsinkin niillä seuduilla, missä esimerkiksi sikaloiden lietteet valuvat ojia pitkin vesistöihin. Mökkiläisen on tällöin vaikea mieltää asetuksen merkitystä vesistöjen suojelussa.

Heti vuosina 2004–2005 jätevesiasiansa kuntoon panneet maaseudun asukkaat ovat pettymyksekseen saaneet seurata siirtymäaikojen pidennyksiä ja määräysten lievennyksiä. He ovat kokeneet tulleensa petetyiksi. Niin kuin tavallaan ovat tulleetkin.

Pienpuhdistamoiden valmistajat ja myyjät ovat tienanneet sievoisesti. Heille viimeisen siirtymäajan päättyminen tietää kiireistä aikaa.

Asetusta moittivienkin on syytä myöntää, että sen työllistävä vaikutus on ollut huomattava. Yrittäjien lisäksi se on tarjonnut työtä suurelle joukolle viranhaltijoita ja erilaisten järjestöjen palkkaamia neuvojia.

Kun jätevesiasetusta valmisteltiin, puhdistamoiden arvioitiin maksavan reilut 2000 euroa. Ympäristöministeriön selvitys 2009 kuitenkin kertoi, että hinnat olivat nelinkertaistuneet kysynnän kasvun saattelemina.

Samana vuonna, siis kymmenen vuotta sitten, ministeriö julkaisi satasivuisen oppaan haja-asutusalueiden jätevesihuollon toimeenpanosta. Sen oli tarkoitus vauhdittaa kuntia selvittämään alueensa jätevesien käsittelyn tilanne. Nyt kunnissa on lopulta herätty kyselemään sitä mökkiläisiltä kirjeillä (TS 4.7.). Asiaan olisi kenties voinut paneutua jo aikaisemminkin.