G20-kokouksen odotukset maltillisia

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasivat perjantaina G20-maiden kokouksessa Japanin Osakassa ensimmäisen kerran sitten vuoden takaisen Helsingin huippukokouksen.

Kreml kertoi etukäteen presidenttien pyrkivän kahdenkeskisessä tapaamisessa sopimaan maiden välisen vuoropuhelun normalisoimisesta. Suurempia saavutuksia ei ollut syytä odottaakaan.

Toisaalta jo itse tapaaminen oli edistystä, sillä edellisestä tapaamisesta ehti kulua nyt vain vuosi, kun sitä ennen maiden johtajien välisestä tapaamisesta oli ehtinyt kulua kahdeksan vuotta.

Presidenttien kahdenvälisistä keskusteluista ei ole tarkempaa tietoa. Se lienee varmaa, ettei Krimistä ole ollut puhetta.

Maiden välinen epäluottamus on näkynyt viime viikkoina Iranin kriisin retoriikassa.

Kun Iran kertoi ampuneensa alas Yhdysvaltain tiedustelulennokin, Trump uhkasi maata sotilaallisella iskulla. Venäjä myötäili Irania väittämällä amerikkalaisen lennokin olleen Iranin ilmatilassa. Yhdysvallat oli eri mieltä.

Toivoa sopii, että Iranin ydinsopimuksesta on ollut puhetta. Venäjällä on edelleen halua pitää kiinni sopimuksesta, vaikka Yhdysvallat irtautui siitä jo vuosi sitten. Iran itse on kertonut luopuvansa uusista sitoumuksista.

Tänään Osakassa on vuorossa Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tapaaminen. Iran noussee esille myös tässä keskustelussa.

Tähän saakka Kiina on ollut kannanotoissaan sovitteleva. Iranille määrättyjen uusien pakotteiden jälkeen se on vaatinut malttia niin Yhdysvalloilta kuin Iranilta.

Kaiken kaikkiaan Trumpin ja Xin tapaamiseen kulminoituu koko huippukokouksen onnistuminen. Tapaamiselta on syytä toivoa liennytystä maailmantaloutta uhkaavalle kauppasodalle.

Uhkana ovat Yhdysvaltain yhä laajemmat tullit kiinalaistuotteille ja yhtä lailla Kiinan vastatoimet. Amerikkalaisen investointipankin Morgan Stanleyn mukaan nämä voisivat johtaa maailmanlaajuiseen taantumaan ensi vuoden alkupuolella (HS 27.6.).

Huippukokouksen todellisten saavutusten mahdollisuutta latistaa Yhdysvaltojen presidentin arvaamattomuus. Karua kieltä kokouksesta kertoisi, jos sen ainoaksi muistikuvaksi jäisi Trumpin sormien heristely Putinille vaalitukseen sekaantumisesta.

Helppoa ei ole ensimmäistä kertaa G20-ryhmän puheenjohtajuutta hoitavalla Japanilla. Toistaiseksi Japani on saanut Trumpilta osakseen vain solvauksia.

Japanilla on kuitenkin omalle puheenjohtajuuskaudelleen kunnianhimoisia tavoitteita. Talouskasvun rinnalla se pyrkii vähentämään eriarvoisuutta, muovijätteiden määrää valtamerissä ja torjumaan ilmastonmuutosta.

Toivottavasti huippukokouksen päätöslauselmaan jää ennalta suunniteltu vaatimus vapaakaupan edistämisestä.