Työllisyys kohenee hitaasti

Työllisyys jatkaa kohenemistaan, mutta tahti on hidastunut. Tilastokeskuksen työllisyystilastojen mukaan työllisiä oli toukokuussa 1,2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen trendi oli 72,6 prosenttia. Luku on kevään aikana noussut muutamalla prosenttiyksikön kymmenyksellä.

Yksityiselle sektorille on syntynyt runsaasti uusia työpaikkoja, kun taas kunnat työllistivät selvästi vähemmän kuin vuonna 2018.

Myös työttömyys jatkaa laskuaan. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työttömien määrä pieneni toukokuussa kuusi prosenttia vuodentakaisesta. Työttömyysaste oli 8,6 prosenttia. Työttömyys väheni kaikkien Ely-keskusten alueilla.

Luvut kertovat selvästi, että vaikka myönteinen kehitys jatkuu, hallituksella on edessään kova urakka nostaa työllisyysaste 75 prosentin tavoitteeseen.

Talouden epävarmuuden kasvu lisää hallituksen haasteita. Maailmantalouden näkymiä varjostavat uhka Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasodan kiihtymisestä, Kiinan kasvun hidastuminen ja talouden rakennemuutokset, Italian velkakriisi, Saksan talouden vaikeudet sekä Britannian EU-ero.

Alavireiset uutiset näkyvät kotimaisissa talouskyselyissä. Kuluttajien luottamus romahti kesäkuussa. Erityisesti odotukset Suomen talouteen olivat hyvin pessimistiset. Myös arviot omasta taloudesta heikkenivät.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenkysely kertoo, että teollisuuden luottamus on pienessä laskussa. Rakennusalalla odotukset ovat edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, ja palvelualoilla suhdannearviot vahvistuivat.

EK:n pk-barometrin mukaan työllisyys on kehittynyt pk-yrityksissä myönteisesti, mutta tahti on hidastumassa.

Työttömyys alenee Varsinais-Suomessa selvästi muita isoja maakuntia nopeammin. Varsinais-Suomen työttömyysprosentti, tasan kahdeksan, on alle koko maan keskiarvon ja Manner-Suomen maakunnista neljänneksi matalin.

Työvoiman kysyntä on huipputasollaan muun muassa telakan ja autotehtaan ansiosta. Painopiste on siirtynyt palveluiden puolelle. Kysyntää työntekijöistä on monilla aloilla kuten rakennuksilla, siivouksessa, logistiikassa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hotelleissa ja ravintoloissa (TS 26.6.).

Varsinais-Suomen vahva vire pitää valjastaa vauhdittamaan koko maan talouskasvua. Hallituksen kannattaa edistää maakunnalle tärkeitä tavoitteita: Tunnin junaa Turusta Helsinkiin ja DI-koulutuksen laajentamista Turun yliopistossa.

Toimet eivät auta lyhyellä aikataululla, mutta ankeiden talousuutisten keskellä ne olisivat vahva myönteinen viesti siitä, että valtionhallintokin haluaa tukea lounaisen Suomen hyvää talouskehitystä.