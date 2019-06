EU-nimityksissä ratkaisujen hetki

Euroopan unionin pääministerien, presidenttien ja liittokanslerien yritys sopia unionin avainvirkojen täytöstä vaikuttaa olevan eurovaali eurovaalilta vaikeampaa. Kun alkuperäiskuusikko pystyi ratkaisemaan komission ja parlamentin puheenjohtajuudet vielä varsin nopeasti, 28 jäsenmaan unionilta nimityksiin palaa aikaa monin verroin enemmän.

Unionin toimialan ja -vallan sekä täytettävien vakanssien lisääntyminen ovat nostaneet vaikeusastetta.

EU-johtajat hakevat ratkaisua komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuuksista, parlamentin puhemiehen paikasta, ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeasta edustajasta ja Euroopan keskuspankin pääjohtajuudesta. Juhannusaattona päättynyt huippukokous ei päässyt nimitysasioissa juuri alkua pidemmälle.

Uusi yritys on vuorossa sunnuntai-iltana. Silloin valinnoissa on päästävä eteenpäin, sillä uusi parlamentti valitsee puhemiehen joka tapauksessa tiistaina, Suomen EU-puheenjohtajuuden toisena päivänä.

Suma lähtee liikkeelle, kun komission puheenjohtajasta päästään yksimielisyyteen.

Nykyinen puheenjohtaja, luxemburgilainen Jean-Claude Juncker valittiin kärkiehdokasmenettelyllä, jossa puolueryhmät asettivat kukin kärkiehdokkaansa. Kun keskusta-oikeistolainen EPP voitti vaalit selvästi, Junckerin valintaa ei pahemmin kyseenalaistettu jäsenmaiden keskuudessa eikä parlamentissa.

EPP voitti tälläkin kertaa, mutta paikkasaalis jäi niukemmaksi. Saksalainen kärkiehdokas Manfred Weber ei ole puolueessaan yhtä suosittu kuin Juncker. Muut ryhmät eivät Weberiä kannata. Osa jäsenmaista, etenkin Ranska, ovat häntä jyrkästi vastaan.

Voi olla, että voittanut kärkiehdokas ei tule valituksi. Sekin on mahdollista, ettei kärkiehdokkaista kukaan muukaan nouse komission johtoon.

Liittokansleri Angela Merkelin nimi on noussut spekulaatioissa esiin. Hän on tosin kiistänyt olevansa käytettävissä. Brexit-pääneuvottelija Michel Barnier on toinen vahva nimi.

Komisison puheenjohtaja on valittu usein kompromissien kautta. Valovoimaisin harvoin voittaa. Luxemburgilainen Jacques Santer ja portugalilainen Jose Manuel Barroso olivat malliesimerkkejä valinnoista, jotka tehtiin vähimmän vastustuksen periaatteella.

Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat avainasemassa komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan valinnassa. Toistaiseksi kaksikko on eri linjoilla.

Kun komission puheenjohtajuus on ratkaistu, muista tehtävistä on helpompi sopia. Valinnoissa ratkaisevat puoluetausta, maantiede, sukupuoli, jäsenmaan koko, talouden kunto ja EU-historian pituus.

Osa paketista voi jäädä Suomen vetovuorolle. Suomi seuraa erityisen tarkasti EKP:n pääjohtajuudesta käytävää kannunvalantaa.