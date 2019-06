Uhittelussa sotatoimien vaara

Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin kaudella harjoittanut tiukkaa kauppa- ja siirtolaispolitiikkaa. Suhteet perinteisiin liittolaisiin ovat olleet koetuksella myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa.

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa Trump on räväköistä puheistaan huolimatta pikemminkin pyrkinyt välttämään uusien aseellisten konfliktien synnyttämistä ja vanhojen laajentamista kuin lietsomaan niitä. Amerikka ensin -ajattelussa Yhdysvaltain etu ja talouden intressit ovat ratkaisevia.

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikassakin Trumpin hallinnon linja on ollut ailahteleva. Suhteet ydinaseella uhitelleeseen Pohjois-Koreaan olivat jo konfliktin partaalla, kunnes yllättävä lähentyminen johti epämääräiseen sovintoprosessiin. Tosin viimeinen johtajatapaaminen ei mennyt aivan käsikirjoituksen mukaan.

Lähi-idän kriisissä tuki Israelille on ollut aukotonta. Tukea on riittänyt myös Saudi-Arabialle. Yhteisenä nimittäjänä myötätunnolle on yhteinen vihollinen: Iran.

Nyt Iran ja Yhdysvallat ovat ajautuneet sotatoimien partaalle.

Yhdysvallat on pitänyt Irania syypäänä Omaninlahdella tehtyihin tankkeri-iskuihin. Iran on ampunut alas yhdysvaltalaisen tiedustelulennokin omien sanojensa mukaan Iranin, Yhdysvaltain mielestä kansainvälisessä ilmatilassa. Yhdysvallat on vastannut Iranin sotilaskohteisiin tehdyllä kyberiskulla.

Trumpin mukaan ohjusiskukin oli vain kymmenen minuutin päässä. Hän kertoi peruneensa sen ylimitoitettuna vastatoimena lennokin pudottamiselle.

Kriisi on silti kaikkea muuta kuin ohi. Molemminpuolinen nokittelu ja voimannäyttö voivat luisua sotatoimiksi, vaikkei niitä kumpikaan taida tosissaan toivoa.

Yhdysvaltain ja Iranin jäisillä suhteilla on pitkä historia shaahin hallinnon kukistumisesta ja Yhdysvaltain lähetystön panttivankikriisistä lähtien. Islamilaiseen shiialaiseen hallintoon nojaava Iran on pyrkinyt alueelliseksi suurvallaksi muun muassa Saudi-Arabian kustannuksella. Jyrkin siipi on uhannut tuhota Israelin.

Yhdysvallat, Saksa, Ranska, Britannia, Venäjä ja Kiina solmivat 2015 Iranin kanssa ydinsopimuksen, josta Trumpin hallinto vuosi sitten irtaantui. Iran sanoo luopuneensa ydinohjelman noudattamisesta osittain. Pakotteet ovat purreet Iranin talouteen paikoin lujasti.

Maiden välinen täysimittainen sota on epätodennäköinen vaihtoehto, mutta rajatummankin sodankäynnin seuraukset olisivat tuhoisia. Sellaiseen uhittelu voi silti johtaa.

Molempien maiden hallinnoissa on haukkoja, jotka vannovat kovien keinojen nimeen. Heikkouden merkkejä ei haluta osoittaa – ei Iranin uskonnollisessa johdossa eikä vaaleihin valmistautuvassa Trumpin hallinnossa.