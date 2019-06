Valmiusorganisaation komentaja

Kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti kenraaliluutnantti Timo Kivisen keskiviikkona puolustusvoimain komentajaksi, media pohti oliko valinta yllätys vai ei. Muitakin nimiä oli mukana ennakkoarvailuissa.

Pätevimmän ehdokkaan valintaa on turha kyseenalaistaa. Pääesikunnan päällikkönä Kivinen on jo valmiina puolustusvoimien kakkospaikalla. Hän on toiminut komentajan sijaisena ja tuntee tehtävän, kuten myös komentoketjun puolustusvoimien ja ylipäällikön välillä.

Kun nykyinen puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg nimitettiin tehtävään, valinta oli presidentin. Silloisella puolustusministerillä oli mielessä toinen ehdokas. Nyt Kivisellä on kaikkien tuki, ja mikä tärkeintä, häntä arvostetaan laajasti sotaväen sisällä.

Kivinen täyttää komentajalta vaadittavat ominaisuudet, vain ministeriökokemus häneltä puuttuu.

Hän on opiskellut Yhdysvalloissa ja Britanniassa, ollut rauhanturvatehtävissä ja sotilasasiamiehenä, komentanut Utin jääkärirykmenttiä ja Karjalan prikaatia. Hän osaa ruotsin ja englannin ohella venäjää.

Merkillepantavaa ovat olleet Kivisen viime vuodet Pääesikunnassa, jossa työ on ollut ennen kaikkea strategista.

Ennen esikuntapäällikön tehtävää – vuosina 2015–2017 – hän toimi puolustusvoimien ensimmäisenä strategiapäällikkönä, jonka vastuulla on tulevaisuuden suunnittelu, niin rahojen, toiminnan kuin organisaatiomallienkin osalta.

Virka perustettiin puolustusvoimauudistuksen yhteydessä ja strategiapäälliköstä tuli yksi neljästä apulaisesikuntapäälliköstä.

Tämä on hyvä tausta uudelle komentajalle. Kivisen pääesikuntavuosien aikana kansainvälisen turvallisuustilanteen muutokset ovat korostaneet puolustusvoimille laissa määrätyn ensimmäisen tehtävän – Suomen sotilaallisen puolustamisen – merkitystä.

Puolustusvoimat on muuttunut koulutusorganisaatiosta valmiusorganisaatioksi.

Valmiuden läpiviennissä, henkilöstön sitouttamisessa ja koulutuksessa riittää vielä töitä. Uudet tehtävät ovat lisänneet työtaakkaa ja näkyneet upseerien kipuiluna. Tässäkin mielessä on hyvä, että Kivinen nauttii oman henkilöstönsä arvostusta.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) on luonnehtinut alkanutta vaalikautta hankintojen kaudeksi, kun Suomi valmistautuu historiallisen suureen kauppaan Hornetien seuraajasta ja merivoimilla on Laivue 2020 -hanke.

Nämä kulkevat kuitenkin omia polkujaan, eivätkä suoranaisesti ole komentajan työpöydällä. Uusi hallitus tai sen ohjelmakaan eivät näytä tuovan haasteita puolustusvoimien johdolle.

Isoja hankintoja tehtäessä ei ole kuitenkaan haitaksi, että Kivinen tunnetaan tiukkana kamreerina ja laillisuuden vaalijana. Nämä ominaisuudet yhdessä maltillisen olemuksen kanssa ovat varmasti olleet myös ylipäällikön mieleen.