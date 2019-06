Digitalisaatiossa riittää haasteita

Ykkösistä ja nollista muodostuvat bitit ovat mullistaneet maailman viime vuosikymmeninä. Digitalisaation tuoma tuottavuusloikka on vähintäänkin sähkön tuloon verrattava kehitysaskel. Menestyminen digitalisaatiossa on kansakunnalle olennaisen tärkeää.

Tuoreen digibarometrin mukaan Suomi pärjää kansainvälisessä vertailussa varsin hyvin. Suomi on 22 maan vertailussa kolmas, edelle menevät listan ykkönen Yhdysvallat ja kakkonen Tanska.

Suomi on toinen julkisen sektorin, kolmas kansalaisten ja neljäs yritysten vertailussa.

Suomi on ollut kuuden vuoden ajan vertailun kärkikolmikossa. Ykkösenä olimme vuonna 2016. Suurin nousija on viime vuosina ollut Yhdysvallat, jossa erityisesti yritysten edellytykset hyödyntää digitalisaatiota ovat parantuneet selvästi. Eniten asemiaan on menettänyt Ruotsi.

Hyvästä tilanteesta huolimatta Suomella on haasteita digitalisaatiossa. Yhdysvaltain nopea nousu heikentää koko Euroopan kilpailuasemaa, joten eurooppalaisten ja suomalaisten yritysten edellytyksiä tehostaa digitaalista toimintaansa on parannettava. Teollisuus on onnistunut Suomessa palvelualoja paremmin.

Kehittämistä on myös kyberturvallisuudessa. Barometrin mukaan maailmassa tehdään puolisen miljoonaa haittaohjelmaversiota päivässä ja kyberrikollisuus aiheuttaa vuosittain noin 600 miljardin euron menetykset.

Suomi on yleisesti ottaen parantanut valmiuttaan torjua kyberuhkia, mutta ei mahdu varautumisessa mitalikolmikkoon. Heikoin tilanne on keskisuurissa yrityksissä, jotka ovat houkuttelevia kohteita rikollisille, mutta joissa osaaminen ei ole riittävällä tasolla.

Työtä riittää myös datan hyödyntämisessä. Dataa eli tietoa syntyy runsaasti sosiaalisen median, erilaisten anturien ja internetin käytön seurauksena. Pienet suomalaiset yritykset menestyvät datan hyödyntämisessä hyvin kansainvälisessä vertailussa, mutta suuret ja keskisuuret suomalaiset yritykset pärjäävät heikommin.

Suomalaiset yritykset jakavat dataa vähän, erittäin vähän tai ei lainkaan. Vain harva yritys näkee, että data on myytävä hyödyke. Suomi on vaarassa jäädä kansainvälisten jättien kuten Googlen, Facebookin ja Amazonin jalkoihin.

Digitaaliset palvelut vaativat yhä enemmän tallennuskapasiteettia ja isompia palvelinkeskuksia. Tämä lisää sähkönkulutusta. Uudet palvelut kuten 5G-verkot kiihdyttävät kehitystä. Digibarometrin mukaan ICT-alan energiankulutus voi nousta viidennekseen koko maailman energiankulutuksesta vuonna 2030.

Suomen pitää menestyä kilpailussa uusista palvelinsaleista. Pitää myös varmistaa, ettei digitalisaation kehitys katkea laskentakapasiteetin tai sähköntuotannon riittävyyteen.