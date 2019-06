Poliisijohdon syytteet hylättiin

Kun Helsingin huumepoliisin entiseen päällikköön Jari Aarnioon kohdistuneet rikosepäilyt ja syytteet muun muassa törkeistä huumerikoksista ja törkeistä virkarikoksista tulivat julki, heräsi epäily järjestäytyneen rikollisuuden ujuttautumisesta korkealle Suomen poliisiorganisaatioon.

Käräjäoikeuden ja Helsingin hovioikeuden ratkaisut ovat sittemmin vahvistaneet, että epäilyille on ollut vankka perusta.

Aarnion ja Helsingin huumepoliisin käyttämien tietolähteiden kirjaamatta jättäminen vei käräjille osan Suomen ylintä poliisijohtoa. Heräsi epäily, onko poliisijohto syyllistynyt virkarikoksiin ja katsellut tietolähdetoiminnassa huumepoliisin toimintaa sormiensa läpi.

Helsingin käräjäoikeuden keskiviikkoisen tuomion mukaan siitä ei ollut näyttöä, että poliisijohto olisi ollut tietoinen Helsingin poliisilaitoksen menetelleen tietolähdetoiminnassaan virheellisesti. Poliisijohto ei ollut syyllistynyt virkavelvollisuuksien rikkomisiin.

Syytteessä virkavelvollisuuden rikkomisesta olivat muun muassa entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot, Helsingin entinen poliisipäällikkö Jukka Riikonen ja hänen seuraajansa Lasse Aapio sekä Aarnio ja kolme muuta poliisia. Käräjäoikeus hylkäsi kaikkien syytteet.

Hylkäysperusteena oli muun muassa se, että tietolähteiden rekisteröinti olisi edellyttänyt valtakunnallisen tietolähderekisterin perustamista. Koska kyseistä rekisteriä ei ennen vuotta 2018 ollut, ei tietolähteiden rekisteröinnistä ollut syytteessä mainittuna tekoaikana 2008–2013 lain mukaista menettelytapaa.

Käräjäoikeuden tuomion julistamisen jälkeen sisäministeriö ilmoitti, että virasta oikeudenkäynnin ajaksi pidätetyt Lardot ja Aapio voivat palata työhönsä.

Historiallinen ja paljon julkisuutta saanut tutkinta kesti viitisen vuotta. Käräjäoikeus aloitti urakkansa lokakuussa 2018.

Todennäköistä on, että syyttäjä valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Juttu, jossa syytettyjen penkillä on istunut osa korkeinta poliisijohtoa, on hyvä katsoa ylempiä oikeusasteita myöten.

Tapaus Aarniosta huolimatta suomalaisten luottamus poliisiin on edelleen erittäin korkealla tasolla. Sekään, että ylin poliisijohto on ollut syytettynä tietolähdetoiminnan valvonnan laiminlyönneistä, tuskin on luottamusta rapauttanut. Poliisitoimintaan kohdistuvien epäilyjen huolellinen tutkinta on toimivan oikeusvaltion merkki.

Tietolähteiden dokumentointi on varsinkin järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa herkkä asia. Toisessa vaakakupissa on lähteiden suojelu, toisessa viranomaistoiminnan normisto ja etiikka. Kansalaisilla on lupa odottaa, että rekisteröinti on nyt lain vaatimassa kunnossa.