Venäjän media yhä ahtaalla

Toimittajat ilman rajoja -järjestön laatimassa lehdistönvapautta kuvaavassa mittauksessa Venäjä sijoittuu 180 maan joukossa sijalle 149. Hännänhuippuna on Turkmenistan, kärjessä ovat Norja ja Suomi.

Tuoreimmassa listauksessa Venäjän sijoitus heikkeni yhdellä. Kun seuraavaa lehdistönvapausindeksiä laaditaan, kohennusta ei välttämättä ole luvassa. Siitä pitävät huolen toimittajiin kohdistuneet pidätykset ja väkivallanteot sekä sananvapautta kaventava uusi lainsäädäntö.

Lehdistönvapausindeksi kertoo olennaisen oikeusvaltion ja demokratian tilasta. Tämä on hyvä muistaa myös niissä EU-maissa, joissa hallitukset pyrkivät tekemään mediasta oman äänitorvensa.

Venäjällä mediaan kohdistetut rajoitukset ovat nousseet taas vahvasti tapetille, kun viranomaiset pidättivät ja määräsivät kotiarestiin moskovalaisen toimittajan Ivan Golunovin.

Uutissivusto Meduzalle töitä tehnyt Golunov on erikoistunut korruptiotutkintaan. Hän on raportoinut viime aikoina virkamiesten ja hautaustoimistojen toimintaan liittyvistä väärinkäytöksistä. Työstään hän on saanut osakseen uhkailuja.

Golunov pidätettiin viime viikolla, koska hänen hallustaan löytyi pieni erä muuntohuumeita ja kokaiinia. Parin kuukauden kuluttua koittavassa oikeudenkäynnissä Golunovia uhkaa pahimmillaan 10–20 vuoden vankeustuomio.

Työnantaja, kollegat ja lehdistönvapausjärjestöt pitävät pidätystä ja huumetakavarikkoa lavastuksena, jolla virka- ja talouskoneistolle kiusallinen toimittaja raivattiin pois tieltä.

Viranomaisten väitetään myös pahoinpidelleen Golunovia. Lavastusepäily ei ole kovin kaukaa haettu.

Meduzan kaltaiset uutissivustot ja painetut sanomalehdet eivät tavoita Venäjällä mittavaa lukijakuntaa. Siksi niiden juoksunaru on pitempi kuin valtakunnallisten tv-kanavien, jotka ovat kuluttajien tärkein uutislähde.

Tällä kertaa Kremlin ohjausvallassa olevat tv-kanavatkaan eivät ole toistaneet sellaisenaan viranomaisten huumesyytöksiä. Osa on vaatinut tarkempia selityksiä ja tutkinnan läpinäkyvyyttä.

Kolme johtavaa talouslehteä julkaisi etusivuillaan näkyvän kannanoton Golunovin puolesta. Yksittäisiä mielenilmauksia on nähty runsaasti ja suurempia on kutsuttu koolle sosiaalisessa mediassa.

Lisäksi kotiarestipassitus vihjaa viranomaisten epäröinnistä. Yleensä huumepidätykset johtavat tutkintavankeuteen.

Kremlille uskollisen median varovaisuus, lehtien etusivut ja viranomaisten epäröinti ovat saaneet politiikan ja oikeusvaltion tarkkailijat aavistelemaan, ettei pidätyskäsky tullut kovin korkealta hierarkian tasolta. Parhaimmillaan median ryhtiliike Golunovin puolesta voi jopa nostaa Venäjän sijoitusta lehdistönvapausindeksissä.