Suhde, jota ei pidä kyseenalaistaa

Yhdysvaltain ja Euroopan maiden transatlanttisten suhteiden toimivuuden merkitys on ymmärretty maailmansotien vuosista lähtien. Torstaina vietetty Normandian maihinnousun vuosipäivä muistutti, että Eurooppa ja Yhdysvallat tarvitsevat toisiaan niin syvien kriisien aikana kuin vakaassa maailmassakin.

Yhdysvallat on tullut avuksi, kun Eurooppa on ajautunut tuhon tielle. Eurooppa on ottanut maailmansodista opikseen. Sotien jälkeinen integraatio, joka johti Euroopan unionin syntymiseen, on taannut unionimaille historiallisen pitkän rauhanjakson. EU:lle myönnetty rauhannobel meni oikeaan osoitteeseen.

Yhdysvaltain politiikan painopiste on ollut välillä Keski- ja Etelä-Amerikassa, välillä Aasiassa ja toisinaan puhtaasti omien rajojen sisällä. Eurooppa-suhde on silti ollut niin turvallisuus- kuin kauppapolitiikankin runkona sodanjälkeisten vuosikymmenten ajan. Viime vuosina suhde on kuitenkin ollut koetuksella.

Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin kaudella korostanut Amerikka ensin -ajattelua. Se on johtanut Kiinan kanssa käytävään tullikiistaan ja monenkeskisten kauppasopimusten kyseenalaistamiseen. Yhdysvaltain ja EU:n vapaakauppasopimus on syväjäässä.

Yhdysvallat on kyseenalaistanut turvallisuuspoliittisia järjestelyjä Naton antamia turvatakuita myöten. Se on vaatinut Euroopan Nato-mailta puolustusresurssia, joka vastaa kahta prosenttia bruttokansantuotteesta. Vaatimukseen on osittain vastattu.

EU:n hanke oman puolustuksensa vahvistamisesta on nostattanut Yhdysvalloissa voimakasta kritiikkiä (TS 6.6.).

Trumpin politiikkaan on kuulunut kahdenvälisten järjestelyjen korostaminen monenkeskisten sijasta lähes kaikilla politiikkalohkoilla. Trumpin ajatukset ovat tässä suhteessa osuneet yksiin Venäjän pyrkimysten kanssa.

Britannian ero EU:sta sopisi erinomaisesti Trumpin näkemyksiin kahdenvälisten kauppasuhteiden ensisijaisuudesta. Britanniaan, Irlantiin ja Ranskaan suuntautuneella matkallaan Trump puhui tiukasti brexitin puolesta.

Britannian sisäpolitiikan hämmentäminen, puheet Irlannin vastaisesta rajamuurista ja kovan brexitin jälkeisestä auvoisesta kumppanuudesta Yhdysvaltain kanssa voivat kuitenkin kääntyä kovan linjan konservatiiveja vastaan.

Pääministeri Theresa Mayn viimeinen virallinen työpäivä konservatiivien puheenjohtajana oli perjantaina. Mayn seuraajaksi on tarjolla lähinnä kovan brexitin kannattajia.

Jos kova linja voittaa, Britannian ja Yhdysvaltain transatlanttinen suhde saattaa lämmetä. EU:n ja Yhdysvaltain välillä kehitys voi kulkea eri suuntaan.

Sekin on mahdollista, että kovan linjan voitto johtaa ennenaikaisiin vaaleihin – ehkä jopa uuteen EU-kansanäänestykseen.