Kaikki joukolla työllistämään

Perjantaisen tiedon mukaan Antti Rinteen (sd) muodostaman hallituksen ohjelma kerrotaan viikonlopun jälkeen. Ministereiden ja tehtävien jakaminen puolueiden kesken ratkaistaan viikonloppuna.

Se tiedetään, että tuleva hallitus haluaa kolmikantaisen työryhmän pohtimaan, miten luodaan 30 000 uutta työpaikkaa (TS 31.5.). Työmarkkinajärjestöjen ja Suomen Yrittäjien on määrä tehdä ehdotuksia jo loppukesästä, jotta hallitus voi käsitellä niitä ennen ensi vuoden tulo- ja menoarvion esittämistä.

Tehtävä aikatauluineen on vähintään haastava, vaikka järjestöillä on valmiina omat ohjelmat työllisyyden parantamiseksi. Niiden yhteensovittaminen vaatii huomattavaa taiturointia.

Suurin ellei peräti ainoa yhteinen näkemys järjestöillä on työllisyyspalveluiden parantamisesta. Palveluiden heikkoudet pohjaavat resurssien niukkuuteen, mutta varmasti kehittämistä on myös palveluiden tekniikassa ja sääntelyssä.

Työttömyysturvaan tehtävistä muutoksista yhteisymmärrystä ei synny. Juha Sipilän (kesk) hallitus noudatti työllistämispolitiikassa pitkälti Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien toiveita. Aktiivimalliksi kutsuttu järjestely heikensi työttömyysturvaa.

EK haluaa korvata pahamaineisen aktiivimallin "kannustavalla työttömyysturvalla". Tämä tarkoittaa, että työttömyyskorvaus pienenee työttömyyden jatkuessa. Todennäköisesti ay-väen on vaikea hyväksyä menettelyä, jonka voi väittää pakottavan työttömiä töihin pienellä palkalla.Tosin STTK:n puheenjohtaja Antti Palola esitti äskettäin työttömyysturvaan porrastusta.

Keskusjärjestö SAK on jo listannut asiat, jotka Rinteen hallituksen on korjattava. On mielenkiintoista nähdä, miten yhteinen työryhmä suhtautuu vaatimukseen, jonka mukaan työehtosopimusta alemman palkan maksaminen on säädettävä rikokseksi. Paljon puhutuista nollatuntisopimuksista tuskin päästään työryhmässä yksimielisyyteen.

Suomen Yrittäjien kanta työllistämiseen tiedetään. Se on paikallinen sopiminen. Kun se pannaan työehtosopimusten yleissitovuuden vaihtoehdoksi, ay-liike nousee takajaloilleen.

Mitään uutta työmarkkinajärjestöjen saamassa ryhmätyössä ei ole. Viime vuoden helmikuussa järjestöjen kerrottiin ryhtyneen yhdessä etsimään lääkkeitä työllisten ja työttömien osaamisen uudistamiseen. Silloin viisasteltiin, että "työelämä on murroksessa ja työvoiman osaamisen on pysyttävä siinä mukana".

Nyt tehtävä on yksinkertaisempi, mutta vähänkin pessimismiin taipuvaisen mielestä liki mahdoton. Työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin edellyttää ay-liikkeeltä ajattelun tuntuvaa uudistumista ja pakottaa elinkeinoelämän järjestöt katsomaan työllistämistä muiltakin kuin työvoimakustannusten kannalta.