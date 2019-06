Maatalousuudistus meppien käsiin

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistus on aina ollut niin suuri asia, ettei sitä ole saatu ajallaan valmiiksi. Eikä saada nytkään. Uudistus liittyy osana EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen vuosille 2021–2027.

Jo nykytiedoilla on kuta kuinkin varmaa, että uudistuksen täytäntöönpano myöhästyy vuodella. Mutta joutuessaan vielä vasta valitun parlamentin käsittelyyn uudistukselle voidaan ennustaa kahden vuoden myöhästymistä.

Parlamentti pääsi osallistumaan lainsäätäjänä ensi kerran vuosille 2014–2020 rakennettuun uudistukseen. Mepit ovat ahkerasti ottaneet kantaa myös komission esityksiin tulevasta uudistuksesta. Uusi parlamentti voi käyttää pohjana vanhan parlamentin mietintöjä, mutta sillä on halutessaan oikeus aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä.

Uudistuksen valmistelua Suomessa seuranneet viljelijät ovat olleet huolestuneita tulevaisuuden tukirahoista. Komission vuosi sitten julkistama ehdotus maatalousbudjetiksi sisältää huomattavia leikkauksia määrärahoihin. Komissio on laskenut, että tukiaisia pitää vähentää Britannian EU-eron sekä uusien rahareikien takia.

Maataloutemme kannalta pahinta on, että leikkaukset kohdistuvat ankarasti maaseudun kehittämisrahoihin, joista Suomessa maksetaan EU:n osuus ympäristö- ja luonnonhaittakorvauksista. Komissio on linjannut, että politiikan ensisijainen väline on maataloustukirahasto, joten ehdotuksen mukaan suoriin hehtaariperusteisiin tukiin kajotaan vain vähän.

Niinpä parlamentin vaikutusvaltaa tarvitaan virkamiesten aiheuttaman epäkohdan välttämiseen. Parlamentin näkemys jää toistaiseksi arvailujen varaan. Liberaalisimmat mepit kannattavat tukien vähentämistä, mutta tuetun maatalouden puolustajiakin on paljon. Kansallismielisten oikeistopopulistien näkemystä ei tarkkaan tiedetä.

Jos komission linja maatalousrahojen uusjaosta toteutuu, Suomi on vaikean valinnan edessä. Komissio sallii, että ympäristö- ja luonnonhaittakorvauksista leikatut EU-osuudet paikataan valtion varoista. Tämä johtaisi osaltaan maatalouspolitiikan kansallistamiseen, mitä ajatusta on parlamentissa aiemmin voimakkaasti vastustettu. Meillä keskusteltaisiin, onko tukirahoja varaa lisätä.

Viljelijöiden etujärjestössä MTK:ssa on aiheellisesti kannettu huolta esillä olleesta tukikatosta. Komissio ehdotti 60 000 euron tilakohtaista kattoa, mutta parlamentin maatalousvaliokunta halusi muuttaa sen 100 000 euroksi.

Tukikaton kaunis pyrkimys on kohdistaa tukia pienille ja keskisuurille tiloille. Johdonmukaisuutta ajattelussa ei ole, sillä esimerkiksi Suomessa maatalouspolitiikan perimmäinen tarkoitus on ollut kymmeniä vuosia tilakoon suurentaminen.