Britannian EU-hapuilu jatkuu

Ei tainnut tietää Nigel Farage, mitä pani alulle lähtiessään Ukip-puolueensa kanssa ajamaan Britannian EU-eroa. Ei liioin David Cameron, joka järjesti EU-jäsenyydestä kansanäänestyksen tilkitäkseen konservatiivien vuotoa Ukipiin. Tai jos tiesivät, kummankin käytös joutuu entistä oudompaan valoon.

Eron piti tulla voimaan kaksi kuukautta sitten. Lykkäysten sarja ulottuu nyt lokakuun lopulle, eikä kukaan tiedä, toteutuuko se silloinkaan. Ja jos toteutuu, niin missä muodossa.

Britannian sisäpolitiikan umpisolmu näkyi Euroopan parlamentin vaaleissa, joihin maan ei pitänyt edes osallistua. Faragen Brexit-puolue oli vaalien ylivoimainen voittaja. Toinen menestyjä oli liberaalidemokraatit, joka kampanjoi unioniin jäämisen puolesta.

Vaikkei vajaan 37 prosentin äänestysaktiivisuuden perusteella eurovaaleista pidäkään tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, EU:n muodostama jakolinja saattoi silti entisestään syventyä.

Konservatiivit ja työväenpuolue kärsivät vaaleissa tuntuvan tappion.

Konservatiivien kannatus romahti yhdeksään prosenttiin ja seitsemään parlamenttipaikkaan. Vaalitulos oli puolueen huonoin sitten vuoden 1832. Pääministeri Theresa May kuvaili tulosta erittäin epätyydyttäväksi. Voimakkaamminkin saman asian voisi ilmaista.

May on yrittänyt kolmasti saada EU:n kanssa neuvoteltua erosopimusta läpi parlamentin alahuoneessa. Neljättä kertaa ei näytä tulevan, sillä May joutui omiensa paineessa ilmoittamaan erostaan pääministerin ja puheenjohtajan paikalta. Ero koittaa ensi viikon lopulla heti presidentti Donald Trumpin vierailun jälkeen.

Mayn vahvimpana seuraajaehdokkaana pidetään ex-ulkoministeri Boris Johnsonia. Kovin ruusuisesti ei hänen pääministerikampanjansa alkanut. Johnson joutuu oikeuteen vastaamaan tietoisesta valehtelusta EU-kansanäänestyksen alla.

Johnson toisti sanomaa, jonka mukaan Britannia antaa EU:lle joka viikko 350 miljoonaa puntaa, jotka se voisi käyttää omaan terveydenhuoltoonsa.

Konservatiivien keskinäinen riitely on tarjonnut kultalautasella politiikan vetovastuuta työväenpuolue Labourille. Tarjoilu ei ole puheenjohtaja Jeremy Corbynille kelvannut.

Corbyn on ollut EU-eron kannalla, vaikka puolueen valtavirta kulkee toiseen suuntaan. Päättämättömyys brexit-kysymyksessä näkyi heikkona menestyksenä eurovaaleissa. Nyt Corbyn on taipumassa esitykseen uudesta kansanäänestyksestä. Labourin menestyksen kannalta käännös tullee liian myöhään.

Corbyn tavoittelee ennenaikaisia parlamenttivaaleja, mutta niidenkään varaan ei puoluejohdossa liian paljon kannata laskea. Faragen yhden asian liike ja liberaalidemokraatit saattavat edetä myös kansallisissa vaaleissa.