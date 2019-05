Vetovoiman ja riskien punnintaa

Turkulainen päätöksenteko on toisinaan verkkaista. Torinaluspysäköinnistä taitettiin peistä liki kaksi vuosikymmentä, ennen kuin maansiirtokoneet pääsivät töihin.

On myös hankkeita, joissa päätöstahti on rivakampi. Musiikkitalon rakentaminen on yksi esimerkki, historian museo toinen, ammattikorkeakoulun kampus kolmas. Käytännön toteuttamiseen on tosin näissäkin vielä pitkä matka.

Turun kaupunginhallitus teki maanantai-iltana merkittäviä päätöksiä. Nykyisen konserttitalon peruskorjauksen sijasta kaupunkiin rakennetaan musiikkitalo, jonka alustava hinta-arvio on 57,5 miljoonaa euroa. Runsaat 26 miljoonaa euroa maksava historian museo rakennetaan Turun linnan kupeeseen Viking Linelta vapautuvalle lastausalueelle.

Hankkeista kalleimman, 72,4 miljoonaa euroa maksavan ammattikorkeakoulun kampuksen, on määrä valmistua Kupittaan ja Itäharjun yhdistävälle Tiedepuiston kannelle. Rakennustyöt jaksotetaan niin, että musiikkitalo rakennetaan ensimmäisenä, kampus toisena ja historian museo kolmantena Turun 800-vuotisjuhliin.

Alun perin Turku oli peruskorjaamassa nykyistä konserttitaloa. Korjauskustannusten tarkentuminen, muutokset virkajohdossa, väistötilaongelmat sekä tieto siitä, että salin kapasiteetti olisi korjauksessa supistunut saivat päättäjät toisiin ajatuksiin.

Uuden talon nettokustannuksia katetaan konserttitalon ja ammatti-instituutin alueen tontinluovutuksella ja jatkojalostuksella. Hankesuunnitelmissa selvitetään muun muassa rakennuksen paikkaa. Tarjolla ovat Aurajokivarren Hämähäkkitontti, Ratapihan alue, Turun linnan tienoo ja Kauppahallin kortteli.

Jos ammatti-instituutin jatkokäyttö onnistuu odotetusti, uuden musiikkitalon rakentaminen on vanhan remontointia perustellumpaa. Kaupunginteatteri muistuttaa vanhan korjaamiseen liittyvistä ongelmista.

Suuriin rakennushankkeisiin sisältyy suuria riskejä. Jos vanhalle konserttitalolle ei löydy kannattavaa käyttöä, Turku saa syliinsä kaksinkertaiset käyttömenot. Kiinteistömarkkinoiden tilanne on selvitettävä tarkkaan, jottei sellaiseen tilanteeseen ajauduta.

Kolmen suuren rakennushankkeen perättäinen toteuttaminen sitoo kaupungin investointipotentiaalin pitkäksi aikaa. Samaan aikaan rakentamistarpeita on muun muassa opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Sote-ratkaisun vaikutukset alan investointeihin ovat täsmentymättä.

Raiteisiin tai superbusseihin perustuva joukkoliikenneratkaisu hotkaisee parhaimmillaan tai pahimmillaan satoja miljoonia euroja alijäämää tekevän kaupungin varoja.

Kasvava kaupunki tarvitsee kuitenkin palveluja, vetovoimaa ja uskoa tulevaisuuteen. Viisaasti toteutetut investoinnit maksavat itsensä aikanaan takaisin.