Parlamentti rakentavissa käsissä

Vuodesta 2009 Euroopan parlamentti on ollut valtaoikeuksiensa huipulla. Se on monilla keskeisillä lainsäädäntölohkoilla tasaveroinen toimija jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa. Sisämarkkinalainsäädäntö, ilmasto- ja energiakysymykset ja unionin budjetti käyvät esimerkeistä.

Parlamentti on valittu yleisillä ja välittömillä vaaleilla vuodesta 1979 lähtien. Se on ollut instituutiona varsin ennustettava. Keskustaoikeistolainen EPP ja sosiaalidemokraatit kokoava S&D ovat muodostaneet poliittisen ytimen, jonka nojaan päätöksenteko on pitkälti rakentunut. Kansalliset kipukohdat ovat näkyneet valtapuolueidenkin yhtenäisyyden rakoiluna.

Jäsenvaltioiden puoluekentän pirstoutuminen näkyy myös Euroopan parlamentissa. Sunnuntain vaaleissa EPP ja S&D menettivät tuntuvasti asemiaan ja jäivät kauaksi yhteisestä enemmistöstä. EU:ta rakentavaan kokoonpanoon tarvitaan kolmen tai neljän ryhmän yhteistyötä.

EU:n valtavirrassa ovat entistä vahvemmin mukana keskustaliberaali Alde ja vihreät.

Alde kipusi yli sataan parlamenttipaikkaan pitkälti Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Renessanssi-ryhmittymän avulla. Vihreiden kasvu tuli useammasta EU-maasta, mutta etenkin Saksasta, jossa se nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi sosiaalidemokraattien ohi.

EPP:n, S&D:n, Alden ja vihreiden nelikko painottaa EU-politiikassa eri asioita, mutta EU:n perusarvoista ja monista keskeisistä rakenteista toimivista sisämarkkinoista lähtien ne ovat paljolti yhtä mieltä. Erimielisyyksiä löytyy muun muassa ilmastokysymyksistä, yhteisen puolustuksen syventämisestä ja turvapaikkapolitiikasta.

Kansallismieliset oikean laidan puolueet kasvattivat kannatustaan monissa maissa, erityisesti Italiassa ja Ranskassa. Puolan ja Unkarin valtapuolueiden menestys oli vähintään ennustettua, samoin Britannian Brexit-puolueen.

Alkuviikosta alkavissa neuvotteluissa selviää, miten EU-vastustajat kykenevät kokoamaan rivinsä. Ryhmään tarvitaan vähintään seitsemän maan edustajia. Maahanmuuttopolitiikka ja integraation syventäminen yhdistävät puolueita, suhde Venäjään jakaa.

EU-maiden poliittiset johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin pohtimaan huippuvirkojen täyttöä. Komission puheenjohtajan ja parlamentin puhemiehen vakanssien ohella täytettävänä ovat ulkopolitiikan korkean edustajan ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan tehtävät.

Vaalituloksen perusteella ei ole itsestään selvää, että EPP:n kärkiehdokas Manfred Weber nousee komission puheenjohtajaksi. Voi olla, että koko kärkiehdokasmenettely jää yhden kerran episodiksi. Huippuviroista alkaa ankara kaupankäynti, jota heinäkuussa puheenjohtajana aloittava Suomi saa likeltä seurata.