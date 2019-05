Tunnin junaa ei pidä viivyttää

Hallitusneuvotteluista saatujen tietojen mukaan suuret rautatiehankkeet ovat mukana työlistalla. On kerrottu, että pohdinnassa on rahan antaminen kolmen hankkeen suunnitteluun. Summaksi on mainittu 200 miljoonaa euroa.

Kaksi näistä kolmesta hankkeesta on alkutekijöissään. Suomi-radaksi kutsuttu Helsinki–Tampere sekä Itäradaksi nimetty Helsinki–Kouvola tarvitsevat puheena ollutta suunnittelurahaa.

Tunnin junalle välillä Helsinki–Turku on jo myönnetty 40 miljoonan euron suunnitteluraha. Tunnin junan pitäisi erottua joukosta ja siirtyä suunnittelusta rakentamisvaiheeseen.

Käytännössä niin, että hankkeen osana olevalle Espoon kaupunkiradalle on saatava nopeasti rakentamispäätös. Sitä varten on mahdollista hakea jo ensi syksynä EU:n rahoitusta 2020 päättyvän budjettikauden rahoista. Onnistuessaan menettely johtaa melko varmasti siihen, että Tunnin juna pääsee mukaan myös 2021 alkavalle rahoituskierrokselle.

Tunnin junan arvioidaan maksavan kaikkineen kaksi miljardia euroa. EU-rahoitus olisi tervetullut. On huolestuttavaa, että hallitusneuvotteluissa ratahankkeet saatetaan paketoida niin, että Tunnin junan eteneminen samalla hidastuu tai pysähtyy vuosikausiksi.

Ikävä kyllä Tampereen ja Kouvolan suunnalla tätä realiteettia ei tunnusteta ainakaan julkisesti. Sekä Suomi-rata että Itärata ovat erittäin tärkeitä, ja ne tulee toteuttaa ajallaan, mutta hankkeiden järjestelyssä ei pidä eksyä sivuraiteelle.

Sekin on ymmärrettävä, ettei Suomessa ole järkevää eikä oikein mahdollistakaan rakentaa kolmea suurta väylää yhtä aikaa. Suomi-radan on laskettu maksavan 5,5 miljardia euroa ja Itäradan 1,8 miljardia euroa.

Varsinais-Suomen liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtanen kiteyttää, että Tunnin junan kohdalla olisi tyhmää jättää käyttämättä mahdollisuus EU-rahoituksesta. Selvää on, ettei unionista saa mitään tukea ilman kansallista toteuttamispäätöstä. Yhden arvion mukaan Tunnin juna voisi saada EU:lta jopa 400 miljoonaa euroa (TS 17.5.).

Hallitusneuvotteluissa mukana olevat puoluejohtajat ovat olleet varovaisia, kun on kysytty ratahankkeista. Tunnin junaa kannattava Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson muotoili, että "tämä on kokonaisuus, jota pitää katsoa yhdessä" (HS 16.5.).

Joukkoliikenteen asiantuntija Antero Alku sanoi Ylen haastattelussa torstaina, että ratahankkeet olisi hyvä aloittaa Espoon ja Salon välisestä oikoradasta, koska kyseessä on selkeä reitin eli junamatkan lyhentyminen 35 kilometrillä. Hallitusneuvotteluissa kokonaisuutta voi katsoa myös realistisen toteuttamisjärjestyksen näkökulmasta.