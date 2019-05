Sikarutto riehuu ruokamarkkinoilla

Afrikkalainen sikarutto tekee tuhojaan Kiinassa sellaisella voimalla, että vaikutukset näkyvät ruokamarkkinoilla myös Euroopassa. Yksisilmäisiä johtopäätöksiä pitää kuitenkin välttää. Elintarvikkeiden kansainvälinen kauppa noudattelee usein omia, tutkimattomilta vaikuttavia polkujaan.

Yksi ymmärrettävä johtopäätös on sianlihan tuontitarpeen kasvu Kiinassa, missä joka kolmannen sian pelätään kuolevan taudin takia. Toiveet Euroopassa ovat korkealla Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan estäessä amerikkalaisen lihan pääsyn kiinalaisiin ruokapöytiin.

Yhdysvaltain maatalousministeriön tilaston mukaan Kiinassa oli viime vuonna noin 440 miljoonaa sikaa. Euroopan unionissa sikojen määrä oli 150 miljoonaa ja Yhdysvalloissa 73 miljoonaa.

Suomalaiset lihatalot ovat vieneet pieniä määriä sianlihaa kiinalaisille, mutta arvelevat määrien kasvavan. Sianlihan hinta on maailmanmarkkinoilla ollut helmikuusta lähtien nousussa, joten lihatalot laskevat tienestiensä kohenevan

Sianlihan tuottajahinta on meillä noussut vuoden 2018 maaliskuusta kuluvan vuoden maaliskuuhun vain viitisen prosenttia. Nousun pitäisi reipastua, jos lihatalojen vihjailut kuluttajahintojen noususta Suomessa aiotaan toteuttaa.

Hintamuutokset ovat ruokakaupassa sellaisia, että ne johtavat myös kulutustottumusten muuttumiseen. Sianlihan kallistuminen nostaa siipikarjan- ja naudanlihan kulutusta.

Kiinan valtavilla ruokamarkkinoilla tämä on jo havaittu. Meillä voi käydä myös niin, että jo kohtalaiseen myyntiin yltäneet lihanomaiset kasvistuotteet parantavat asemiaan.

Näistä yksi on härkäpapuvalmiste. Härkäpapua on kannustettu viljelemään proteiiniksi eläinten rehuihin. Sitä on kehuttu mainioksi vaihtoehdoksi rehutehtaiden ulkomailta tuomalle soijalle.

Sen viljelyala on kymmenkertaistunut tällä vuosikymmenellä. Tänä keväänä härkäpapua kylvettiin noin 20 000 hehtaarille, mikä on enemmän kuin ruokaperunan viljelyala.

Härkäpapua kylväneet voivat huolestuneina seurata sikaruton vaikutuksia heidän tilipussiinsa. Kun jättimäisiä sikaloita Kiinassa on pantu kiinni, rehun ja varsinkin soijapavun kysyntä ja sitä kautta hinta ovat romahtaneet. Tämä vaikuttaa vääjäämättä härkäpavun hintaan Suomessa viimeistään ensi syksynä.

Varsinais-Suomen sikaloille afrikkalaisen sikaruton hyökkäys Kiinaan voi koitua otolliseksi. Rehun hinnan on pakko laskea soijan tuntuvan halpenemisen seurauksena. Sianlihan tuottajahinnan on yhtä lailla pakko nousta, jos tuottajien määräysvallassa olevat Atria ja HK-Scan tienaavat lihaviennissä ja nostavat kuluttajahintaa. Pitkään ahdingossa painineelle sikataloudelle suo menestystä.