Lentomatkailulle pysäyttävä kokemus

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA päätti tiistaina panna Boeing 737 Max-koneet lentokieltoon. Keskiviikkona Yhdysvallat ja Kanada päätyivät samaan ratkaisuun. Lentokonevalmistaja Boeing ilmoitti luottavansa täydellisesti 737 Max-koneidensa turvallisuuteen, mutta pakon edessä kertoi tukevansa kotimaansa Yhdysvaltain päätöstä lentokiellosta.

Päivänselvänä seurauksena konetyypin ylle langenneesta varjosta Boeingin osakekurssi lähti syöksyyn, niin että yhtiön markkina-arvosta katosi kolmessa päivässä taivaan tuuliin noin 25 miljardia euroa. Hyvä kuitenkin muistaa, että osakkeen hinta jäi yhä viime vuoden lukemia ylemmäksi ja on tuntuvasti päälle vuosien 2014–2017 noteerausten.

Boeing korosti, että lentokiellossa on kyse varotoimesta. Yhtiö jätti ymmärrettävästi mainitsematta, ettei sille itselleen lentokoneen valmistajana tullut mieleenkään nostaa esiin varovaisuusperiaatetta, vaikka yhtiössä on tarvinnut olla tieto konetyypin vakavasta ongelmasta.

Vaara nousi julkisuuteen sunnuntaina, kun Ethiopian Airlinesin Boeing 737 MAX 8 -kone syöksyi maahan vain kuusi minuuttia nousun jälkeen. Lentokone lähti Addis Abebasta ja oli matkalla Kenian Nairobiin. Onnettomuuden jälkeen muistettiin, että viime vuoden lokakuussa saman mallin kone syöksyi mereen Indonesiassa.

Asiantuntijoiden mukaan onnettomuuksissa keskeinen tekijä oli korkeusohjausjärjestelmään liittyvä toiminto, joka estää koneen nousun jyrkkään kulmaan painamalla automaattisesti koneen nokkaa alaspäin. Järjestelmä on kehitetty parantamaan koneen turvallisuutta. Ongelmaksi on arvioitu sitä, ettei automaatiosta ole annettu lentäjille tarpeeksi koulutusta.

Varmoja totuuksia pitää vielä odottaa, kunnes Etiopian turmakoneen mustat laatikot on saatu tutkittua. On sanottu, että tietoja voidaan joutua odottamaan ensi vuoden puolelle.

Lentoyhtiöiden kannalta oleellinen kysymys on, milloin Max-koneiden lentokielto päättyy. Näitä koneita on käytössä niin paljon, että niiden korvaaminen on likipitäen mahdotonta. Lentoja on jouduttu perumaan, mikä on matkustajille kiusallista, mutta yhtiöille taloudellisesti suorastaan vaarallista. Tiettävästi noin 40 lentoyhtiötä ympäri maailman joutuu seisottamaan Boeing Maxejaan hangaareissa.

Ennen pitkää Max-koneet nousevat jälleen ilmaan. Mahdollisesti osalle lentomatkustajia konetyypistä jää mieleen niin kielteinen kuva, että he valikoivat lentonsa Boeingin koneita kaihtaen. Näin siitä huolimatta, että esimerkiksi EASA peruuttaa kiellon vasta varmistuttuaan toden teolla koneiden turvallisuudesta.