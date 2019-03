Saaristomeren puhdistamiselle tukea

Tuoreen tutkimuksen mukaan varsinaissuomalaisilla on realistinen kuva Saaristomeren tilasta. Taloustutkimuksen selvityksessä 90 prosenttia maakunnan asukkaista pitää Saaristomeren tilaa joko tyydyttävänä, välttävänä tai huonona.

Kansalaismielipide osuu yksiin tutkijoiden havaintojen kanssa. Tutkimusten perusteella valtaosa Saaristomerestä on tyydyttävässä kunnossa (TS 12.3.).

Pääsäännöstä on poikkeuksia huonompaan suuntaan. Rannikoiden ja kaupunkien tuntumassa sekä isoissa lahdissa tila on välttävä, Halikonlahden pohjukassa jopa huono.

Sen sijaan Saaristomeren paikallisista rehevöittäjistä varsinaissuomalaisilla oli kyselyn mukaan tietovajetta. Vastaajista reilu kolmannes piti rehevöitymisen suurimpana lähteenä maataloutta. Tutkijoiden mukaan maatalouden osuus ravinnekuormasta on muutaman vuoden takaisten tilastojen perusteella yli 80 prosenttia.

Se, että 20–34-vuotiaiden ryhmässä tietovaje oli selvästi suurempi kuin vanhemmissa ikäluokissa, antaa ajattelemisen aihetta.

Ravinteiden pääsyä ojiin, jokiin ja sitä kautta Saaristomereen on torjuttu maatiloilla muun muassa viherkaistoilla ja -vyöhykkeillä, kosteikoilla ja peltojen muokkausta vähentämällä. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon. Fosforin pysyminen pelloilla kasvien ravinteena on kaikkien etu.

Ympäristöministeriö on varannut tälle ja kahdelle seuraavalle vuodelle 25 miljoonaa euroa maatalouden aiheuttamien päästöjen torjuntaan. Summasta noin 20 miljoonaa käytetään kipsin levittämiseen Saaristomeren valuma-alueen pelloille.

Tutkimusten mukaan kipsin levittämisellä voidaan vähentää pelloilta huuhtoutuvaa fosforikuormaa jopa 50 prosenttia. Kipsin ohella ravinteiden sitojana on tutkittu rakennekalkin käyttöä. Sen ominaisuuksien tutkimukset ovat vielä käynnissä.

Kipsilevityksellä voi tutkimusten mukaan saavuttaa nopeasti näkyviä ja merkittäviä parannuksia meri- ja jokivesien tilaan.

Toivottavasti tutkimusten tulokset heijastuvat myös käytäntöön. Virtauksilla ja kaukokulkeutumilla on osansa myös Saaristomeren vesien kunnossa. Silti paikalliset toimet pieniä tekoja myöten ovat välttämättömiä.

Itämeren ja sitä kautta koko Saaristomeren hyvinvointi edellyttää huomattavia panostuksia niin Suomen kuin muidenkin Itämeren rantavaltioiden budjetteihin. Tulevaan hallitusohjelmaan Suomen rannikkovesien tilan parantaminen on kirjoitettava isoilla kirjaimilla. Varsinaissuomalaisittain teema on yksi keskeisimmistä huhtikuun eduskuntavaaleissa.

Taloustutkimuksen aineistossa 94 prosenttia varsinaissuomalaisista piti Saaristomeren tehopuhdistusohjelmaa tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Poliittiselle päätöksenteolle löytyy maakunnasta tukea.