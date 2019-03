EU työllistää toimitusministereitä

Perjantaina hallituksesta toimitusministeristöksi muuttuneelta kokoonpanolta loppui samana päivänä poliittinen voima. Ministerikokoonpano hoitaa eteensä ilmaantuneet niin sanotut juoksevat asiat. Hallitusohjelman poliittinen toteuttaminen on tältä erää ohi.

Vaikka ministereiden ja heidän taustapuolueidensa päähuomio on vaalityössä, valtakunnan asioissakin riittää askaretta.

Euroopan unionin neuvostot jatkavat työtään Suomen sisäpoliittisista kuvioista piittaamatta. Toimitusministeristön valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) osallistui maanantaina EU:n valtiovarainministerien ja euroryhmän kokouksiin. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) osallistuu Eurooppa-neuvoston kokoukseen ensi viikolla Brysselissä.

Eurooppa-neuvosto voi joutua ottamaan kantaa esimerkiksi siihen, lykätäänkö Britannian EU-eroa muutamalla kuukaudella. Kyseessä on periaatteessa poliittinen päätös, vaikka asiasta tuskin sen paremmin Suomessa kuin muissakaan EU-maissa erimielisyyttä syntyisi.

Heinäkuussa alkava Suomen EU-puheenjohtajuuskausi tuottaa omat päänvaivansa toimitusministeristölle. Vaikka valtioneuvoston kanslian, ministeriöiden ja edustustojen virkamiehet hoitavat valmistelutyön ammattitaidolla ja vaikka puheenjohtajuuden merkitys on Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen pienentynyt, puheenjohtajan poliittisella ohjauksella on yhä merkityksensä.

Suomi on hoitanut edelliset puheenjohtajuuskautensa tyylikkäästi. Sisäpolitiikan syövereissä tasosta ei pidä tinkiä.

Vaalipaineista huolimatta myös eduskunnan on tehtävä osansa. Suurella valiokunnalla on EU-asioissa sanansa sanottavana. Yhteistyön toimitusministereiden kanssa on sujuttava vaalikauden loppuun saakka.

Eduskunta hyväksyi maanantaina toisessa käsittelyssään sotilas- ja siviilitiedustelulait. Ne eivät enää jääneet poliittisen kiistelyn jalkoihin.

Muutama keskeinen nimitys jäi hallitukselta tekemättä. Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan niiden kohtalo ratkaistaan yksi kerrallaan. Listalla ovat muun muassa tiedusteluvaltuutettu, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö ja Business Finlandin toimitusjohtaja.

Tiedustelukysymisissä tilanne on eduskunnan kannalta erikoinen. Tiedustelulait on hyväksytty, mutta eduskunnan edellyttämä tiedustelun valvonta tulee jälkijunassa.

Nimitysasioista mielenkiintoisin on seuraajan valinta puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindbergille. Nimitysvalta on tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä. Eri asia on, voiko toimitusministeristö esitellä komentajanimityksen ja voiko presidentti vaatia esitystä.

Jos valinnat ja esittelyt jäävät seuraavalle hallitukselle, päätöksiä on luvassa aikaisintaan keskikesällä.