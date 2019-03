Työttömien toimeentulo heikentynyt

Työttömien perusturvan taso on kuluneen hallituskauden aikana heikentynyt. Suhteellisesti eniten leikkaukset ovat syöneet yksinasuvien ja yksinhuoltajien tuloja. Perusturvan varassa elävien määrä on kuluneen neljän vuoden aikana kasvanut 40 000 henkilöllä.

Tiedot selviävät Perusturvan riittävyyden arviointiraportista 2015-2019, joka on laatuaan kolmas. Raportin vertailukohtana on tilanne kahden edellisen hallituskauden jälkeen (2011 ja 2015).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) raportissa perusturvan taso arvioidaan Kuluttajatutkimuskeskuksen kohtuulliseksi määrittelemän vähimmäiskulutusbudjetin pohjalta. Suomessa perusturvaa ovat työttömyysetuudet, vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha, eläkkeet, kotihoidon tuki, opintotuki sekä asumistuet.

Vailla työtä olevien talous on entistä enemmän perusturvan varassa ja tasolla, joka ei THL:n mukaan monissa elämäntilanteissa ole kohtuullinen. Suomessa työllisyys on onneksi kehittynyt hyvään suuntaan, joten työttömyysaste on laskenut. Koska paremman työllisyystilanteen vuoksi ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saajien määrä on vähentynyt, työttömistä aiempaa useampi on pelkän perusturvan varassa.

Erityisen niukoilla tuloilla sinnittelevät myös pienimmän sairaus- ja vanhempainpäivärahan varassa elävät. Kotihoidon tuki riittää entistä vähempään. Opiskelijat ottavat talouden tueksi opintolainaa nykyään enemmän, koska opintotukea on leikattu.

Eläkkeellä pärjää paremmin. THL:n mukaan perusturva kattaa yli 65-vuotiaiden kohtuullisen minimikulutuksen hyvin, ja taso on pysynyt samana hallituskauden ajan. Kokonaisuutena suomalaisten perusturva on EU-maiden vertailussa keskimääräinen tai melko hyvä.

Toimeentulotukea ei lasketa perusturvaan, mutta siitä on tullut talouden paikkaajana entistä tärkeämpi. Tuoreen raportin mukaan työttömälle toimeentulotuki voi tuoda lisää jopa yli sata euroa kuukaudessa. Kun perusturvaa on hallituskauden aikana leikattu, mutta toimeentulotukea ei, kaikkein pienituloisimmat korjaavat sillä talouttaan säännöllisesti. Kun tuloihin lasketaan mukaan erikseen haettava toimeentulotuki, perusturvan varassa elävien tulotaso on pysynytkin lähes ennallaan.

Vuonna 2015 yksinasuvan työttömän perusturva kattoi 74 prosenttia kohtuullisiksi arvioiduista kuluista, vuonna 2019 enää 62 prosenttia. Aktiivimallin vaikutukset ovat pudottaneet tuen kattamaan vähimmäiskuluista 58 prosenttia. Tällainen peiton leikkaus ja paikkaus lisää turhaa byrokratiaa ja epävarmuutta. Kun leikkauksia paikataan tilapäiseksi tarkoitetulla tuella säännöllisesti, järjestelmässä on vika. Perusturvan tason määrittely on poliittinen kysymys, joka on seuraavalla hallituskaudella syytä ratkaista.