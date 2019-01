Työllisyys ei heijastu suosioon

Vaalitentit, puolueiden yleisötilaisuudet, kannatusgallupit ja imagomittaukset saavat sitä enemmän huomiota, mitä lähemmäs huhtikuun eduskuntavaalipäivä tulee. Tosin vaalitilaisuuksien kasautumisella on myös kääntöpuolensa: yleisö saattaa turtua vaalitiedon ja mielipiteiden ylitarjontaan.

Toistaiseksi mielenkiintoa puolueiden kannatusta ja imagoa koskeviin mittauksiin riittää. Lännen Median Taloustutkimukselta tilaama mittaus käy hyvästä esimerkistä (TS 5.1. ja 6.1.).

Kansalaisilta kysyttiin suosikkia seuraavaksi pääministeriksi ja mielipidettä hallituksen toiminnasta kuluvalla vaalikaudella.

Se, että hallituksen toimintaan tyytyväisiä oli suosion lievästä kohenemisesta huolimatta vain 41 prosenttia vastaajista, ei ollut politiikkaa seuraaville yllätys. Pekka Haaviston (vihr) nousu pääministerisuosikkien kärkeen sen sijaan oli.

Vihreiden kannatus nousi ex-puheenjohtaja Ville Niinistön johdolla kolmen suurimman puolueen kantaan, hetkellisesti jopa keskustan ohi. Touko Aallon nopeasti lopahtanut vetovuoro oli vähemmän menestyksekäs.

Marraskuussa Haavisto valittiin hoitamaan puheenjohtajan tehtävää eduskunta- ja eurovaalien yli. Puolueen sisäisen tilanteen rauhoittuminen, Haaviston presidentinvaaleissa karttunut suosio ja perinteinen oppositiobonus käänsivät kurssin takaisin nousuun.

Haaviston yltäminen pääministeriksi on kuitenkin enemmän kuin epätodennäköistä. Vaikka vaaleihin mennessä ehtii tapahtua paljon, Sdp, kokoomus ja keskusta ovat lähempänä Kesärannan isännyyttä.

Haaviston henkilökohtaisesta arvostuksesta kyselyn tulos kyllä kertoo. Samalla se kertoo siitä, että Antti Rinne (sd) saa tehdä täyden päivätyön johtaakseen puolueensa piikkipaikalle.

Sekin kannattaa muistaa, että äänestäjille kyseessä eivät välttämättä ole pääministerivaalit.

Kesällä 2015 hallitukselle mitattiin liki 60 prosentin suosiolukemia. Pohjakosketus tuli vuotta myöhemmin. Toukokuun 2016 ja tammikuun 2017 Lännen Median kyselyissä tyytyväisiä hallituksen toimintaan oli enää 36 prosenttia.

Leikkauspäätökset, sote-ongelmat, työttömyysturvan aktiivimalli ja hiertymät työmarkkinajärjestöjen kanssa näkyivät suosion laskussa. Osansa oli Perussuomalaisten hajoamisella ja sinisten tarrautumisella hallitusvastuuseen.

Tuoreimmassa kyselyssä tyytyväisten osuus on noussut 41 prosenttiin. Hallitukselle, jonka aikana työllisyysaste on noussut 72 prosenttiin ja uusia työpaikkoja on syntynyt pitkälti yli 100 000, lukema on kaikkea muuta kuin mairitteleva.

Tehokasta työaikaa hallituksella on enää vähän. Jos sote-ratkaisu ei valmistu, hallituspuolueiden ei kannata unelmoida suosiolukujen kohoamisesta.

