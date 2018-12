It-koulutusta yhä lisättävä

Tietotekniikkaa eli informaatioteknologiaa on pidetty tulevaisuuden menestysalana. Sen nykyisyys on jo niin toimeliasta, että yrityksissä murehditaan, mistä löytyy työntekijöitä.

Yritysten tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa nopeasti, joten huoli on ymmärrettävä. Jos työntekijöistä pitää kilpailla palkoilla, kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla voi joutua koetukselle.

Turun seutu on jonkin aikaa hyötynyt siitä, että it-koulutus on valtakunnallisesti jäänyt jälkeen alan kasvusta. Tätä ei ole täysin havaittu, koska Nokian irtisanomisten jäljiltä tekijöitä on ollut työmarkkinoille tarjolla ainakin näennäisesti yllin kyllin.

Turun hyöty on perustunut it-yritysten niukkuuteen. Osaajia on ollut enemmän kuin työpaikkoja. Alan yritykset ovat majoittuneet Helsingin, Oulun ja Tampereen seuduille. Tilanne on houkutellut alan yrityksiä laajentamaan toimintaansa Turkuun. Tänä syksynä laajentumisestaan ovat kertoneet muun muassa Solita, Protacon, Systems Garden ja Gofore (TS 28.12.).

Suomen suurimmaksi it-taloksi itsensä esittelevä CGI työllistää Turussa 360 ihmistä. Palveluyhtiöllä on ilmoituksensa mukaan Suomessa yli 3 700 asiantuntijaa 18 paikkakunnalla. Turun toimistossa on siis kasvuvaraa.

Kasvu riippuu tietysti siitä, onnistuuko yritys rekrytoimaan ammattitaitoista väkeä. CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa sanoo, että kilpailussa työvoimasta pärjäävät ne yritykset, jotka hallitsevat koko osaamisketjun ja onnistuvat kouluttamalla ja rekrytoimalla rakentamaan parhaat osaamisyhdistelmät.

Turussa on jo hieman varauduttu työvoimapulan ehkäisyyn. Yliopistossa alkaa keväällä ohjelmakehittäjien puolen vuoden mittainen täydennyskoulutus, johon toivotaan hakijoiksi työttömiä ja työttömyysuhan alaisia. Koulutukseen mahtuu puolensataa oppilasta. Ensimmäisellä hakuviikolla oli ilmaanut vasta kymmenkunta hakemusta.

Osaajien etsintä voi olla kallista. Tästä esimerkkinä Turun kaupungin Digipore-hanke. Nyt päättyvän neljän kuukauden mittaisen hankkeen budjetti oli yli miljoona euroa. Kohderyhmänä olivat 18–29-vuotiaat turkulaiset työttömät, joilla on it-alan osaamista. Hanketyöntekijä Tatu Moision mukaan hankkeen aikana kertyi 24 hakijaa. Osa heistä on päätynyt työsuhteeseen tai työkokeiluun.

Hyödyllisintä kenties on lisätä it-alan koulutusta Turussa antavien oppilaitosten resursseja. Ne eivät nykyisellään ole heikot, mutta kehittämiseen on silti paljon varaa. Turun ammattikorkeakoulussa voi valmistua insinööriksi tai tradenomiksi. Turun yliopistossa voi opiskella tietotekniikan diplomi-insinööriksi.

