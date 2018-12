Euro on ollut menestys ja pettymys

Yhteisvaluutta euro täyttää tänään 20 vuotta. Euro tuli käyttöön tilivaluuttana 1. tammikuuta 1999 ja käteisvaluuttana kolme vuotta myöhemmin. Euroalueeseen kuuluu 19 maata, ja sitä käyttää yli 340 miljoonaa ihmistä Euroopassa.

Euron 20-vuotista taivalta voidaan pitää menestyksenä, vaikka kaikki odotukset eivät olekaan toteutuneet. Euro on täyttänyt hyvin rahan tärkeimmät tehtävät: se toimii vaihdon välineenä maailmanlaajuisesti ja on pitänyt arvonsa. Euro on maailman toiseksi käytetyin varantovaluutta, ja yhteinen raha on helpottanut kansalaisten ja yritysten elämää. Tekninen siirtyminen euroon sujui odotettua helpommin.

Suomi tuli mukaan euroalueeseen ensimmäisten joukossa. Vuonna 1995 EU:hun liittynyt Suomi halusi olla unionin ytimessä osin turvallisuuspoliittisista syistä, vaikka se merkitsi Suomen markan siirtymistä historiaan.

Kriitikot ovat pitäneet omasta rahapolitiikasta luopumista virheenä. Muistissa ovat lukuisat devalvaatiot eli valuutan ulkoisen arvon heikennykset, joilla nostettiin suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä. Devalvointi nosti tuontihintoja, joten kotitaloudet ja kotimarkkinayritykset maksoivat lopulta laskun.

Aika kultaa muistot, sillä markka ei tarjonnut vakautta, vaan inflaatio eli hintojen nousuvauhti ja korot heittelivät rajusti. Korot pyörivät jopa 15 prosentin yläpuolella vielä 1990-luvun alussa.

Euron aikana suomalaiset ovat voineet nauttia maltillisesta inflaatiosta ja vakaasta korkotasosta, joka on viime vuosina ollut historiallisen matala Euroopan keskuspankin elvyttävän rahapolitiikan ansiosta. Ainakin asuntovelalliset voivat olla kiitollisia eurosta.

Osa ekonomeista arvioi, että Suomen talous ei vielä ole täysin sopeutunut euroaikaan. Työmarkkinoiden pitäisi olla joustavammat, kun omaa rahapolitiikkaa ei ole.

Euro on paitsi rahaliitto myös poliittinen unioni ja osa eurooppalaisen integraation jatkumoa. Historiallisen suuren, isojen ja pienten valtioiden rahaliiton synnyttäminen vaati kovaa poliittista tahtoa.

Myös euron suurimmat valuviat liittyvät politiikkaan. Euroalueen kehitykselle haluttiin nähdä vain yksi suunta – yhtenäisesti ylöspäin, vaikka euromaiden lähtökohdissa oli suuria eroja. Mahdollisia kriisejä ei haluttu ennakoida, joten niihin ei myöskään varauduttu.

Vahvan talouskasvun aikana euromaiden poliittisiin päättäjiin iski vauhtisokeus ja yhtenäisyys nousi tärkeämmäksi kuin yhteisten sääntöjen noudattaminen.

Huuma tarttui pankkeihin. Euromaat saivat lainaa samoilla ehdoilla ja koroilla, vaikka julkisen talouden velkamäärissä ja alijäämissä oli suuria eroja. Tämä vauhditti Etelä-Euroopan ongelmamaiden ajautumista kriisiin, ja muut euromaat joutuivat pelastamaan ne sekä niitä rahoittaneet pankit.

Eurokriisi on ymmärrettävästi himmentänyt euron mainetta. Viimeiset vuodet ovat menneet kriisin ratkaisemiseen, vaikka yhteisvaluutan piti auttaa EU:ta nousemaan maailman kilpailukykyisimmäksi talousalueeksi.

Euro ei myöskään ole onnistunut haastamaan Yhdysvaltain dollarin asemaa maailman tärkeimpänä valuuttana. Vielä tänäkin päivänä EU-maat ostavat pääosan tuontienergiastaan dollareilla.

Kriisistä on kuitenkin opittu. On perustettu yhteinen rahoituslaitos, Euroopan vakausmekanismi EVM kriisien hoitamiseksi. Kriisimaille annettavan avun ehtoja ollaan selkiyttämässä ja kiristämässä. Pankkiunioni etenee.

Poliittiset riskit ja sääntöjen ylenkatsominen ovat edelleen euron suurin ongelma. Esimerkistä käy Italian hallituksen ja Euroopan komission kiista Italian alijäämäisestä budjetista. Kiista odottaa ratkaisuaan. Yhteinen rahapolitiikka vaatisi yhtenäisempää finanssipolitiikkaa.

