Ruokaketjun salat julki

Kuluttajaa saattoi viime viikolla jäädä vaivaamaan ruokaketjun tulonjaosta kertoneen tutkimuksen kokema vastaanotto. Se oli varsin ristiriitainen. Ketjun osapuolet olivat jopa osittain eri mieltä tutkimuksen johtopäätöksistä.

Aiheellisesti moni miettii, miksi joulun alla julkistettiin ruuan hinnanmuodostuksesta tutkimus, joka perustuu vuosien 2012–2016 tietoihin. Markkinat elävät ja hinnat muuttuvat niin nopealla sykkeellä, että liki kolme vuotta on kovin pitkä aika, jos halutaan antaa kuva ruokaketjun keskinäisistä suhteista.

Lyhyesti Pellervon taloustutkimuksen ja Luonnonvarakeskuksen tekemän tutkimuksen sanoma on, että ruoka halpeni poikkeuksellisesti koko jakson 2012–2016 ja tässä kehityksessä elintarviketeollisuus piti pintansa kauppaa ja maataloustuottajaa paremmin.

Voidaan myös tulkita, että halpuutuksen keskellä kauppa piti sanansa ja vähensi omaa osuuttaan ruuan hinnasta. Tuottajan saama osuus ei juurikaan muuttunut.

Kaupan edustajat kommentoivat tutkimuksen tulosta ymmärrettävästi myötäkarvaan. Yhtä varmasti teollisuus löysi tutkimuksesta puutteita.

Sen mielestä tutkinta kohdistui liian pieneen osaan elintarvikkeita ja tutkinnan aikakin oli liian lyhyt. Teollisuuden selityksiä osa kuluttajista saattaa ymmärtää, varsinkin lukiessaan HK Scanin vakavista talousvaikeuksista.

Maataloustuottajain etujärjestö MTK suhtautui tutkimuksen tuloksiin asiallisesti. Se on viime vuosina tottunut syyttämään viljelijän ahdingosta kauppaa, vaikka näyttöä syytteen tueksi ei ole ollut. Mielikuvan muodostajana se on onnistunut, niin että kuluttajien kentässäkin keskittynyt kauppa on ymmärretty ruokaketjun vahvimmaksi lenkiksi.

Meillä on ollut Suomen EU-jäsenyyden ajan vaikea saada tietoa ruokaketjun tulonjaosta. Liikesalaisuuksiin ja kilpailulakiin vedoten teollisuus ja kauppa ovat pitäneet keskinäiset hintatietonsa ominaan. Tuottajan osuus kuluttajahinnasta on saatu selville. On voitu esimerkiksi ihmetellä, että jauhelihan hinnasta välikäsien osuus on noin 80 prosenttia.

Ruuan hinnan muodostumisen selvittämisestä keskusteltiin voimakkaasti kymmenkunta vuotta sitten, kun haluttiin varmistaa, että arvonlisäveron alennus siirtyy kuluttajahintoihin. Hintaseuranta oli laajaa, mutta hintamarginaalit jäivät selvittämättä.

Ruokaketjun keskinäisten suhteiden läpinäkyvyys saattaa ajan oloon toteutua, kun uusi elintarvikemarkkinalaki astuu voimaan. Varmaa se ei ole, koska osapuolilla on vahva tahto ja pitkä perinne salata hinnanmuodostus. Mielenkiintoista on seurata, miten palkattava elintarvikemarkkinavaltuutettu ottaa upouuden tehtäväkentän hoitaakseen.

