Pientä toivoa Syyrian kriisissä

Syyriassa kahdeksatta vuotta jatkuva sisällissota on vaatinut yli puoli miljoonaa kuolonuhria. Loukkaantuneiden siviilien ja sotilaiden määrää ei taida kukaan tietää. YK:n arvioiden mukaan noin 5,6 miljoonaa syyrialaista on joutunut pakenemaan maasta. Syyrian sisäisten pakolaisten määrä on noin 6,1 miljoonaa.

Tuhoisa sota näyttäisi vihdoin asettuvan aloilleen. Hauraita merkkejä sotatoimien hiljenemisestä on ollut nähtävissä jo jonkin aikaa.

Ihmishenkien säästäminen ja sisällissodan katkerien taistelujen lopettaminen on tärkeintä. Kokonaan toinen asia on, tuoko tunnelin päässä pilkottava valo minkäänlaista valaistusta sisällissotaa edeltäneeseen demokratiavajeeseen.

Syyrian sisällissota alkoi osana Pohjois-Afrikkaa ja Lähi-itää ravistellutta arabikevättä. Mielenosoittajat vaativat demokraattisia oikeuksia ja presidentti Bashar al-Assadin autoritaarisen hallinnon syrjäyttämistä. Al-Assadin turvallisuuskoneisto vastasi mielenosoituksiin asein.

Demokratialiikkeestä alkanut oppositio luisui nopeasti erilaisten aseistautuneiden, osin ulkomaisten ryhmien käsiin. Ääri-islamistiset terroristi- ja taisteluryhmät nousivat Syyrian hallinnon vastavoimiksi – Isis ennen kaikkea. Taisteluryhmät ovat mahdollisimman kaukana alkuperäisestä demokratialiikkeestä.

Iran ja Venäjä ryhtyivät tukemaan al-Assadin hallintoa, Yhdysvallat, Turkki ja Saudi-Arabia kapinallisia. Osa länsimaista on tukenut niin sanottua maltillista oppositiota.

Tukirintamat ovat kaikkea muuta kuin yhtenäiset. Venäjä ja Turkki olivat aluksi sodan partaalla, nyt enemmän tai vähemmän kumppaneita. Yhdysvallat ja Turkki ovat loitontuneet toisistaan. Yhdysvallat on tukenut Isisin vastaisessa taistelussa kurdeja, joita vastaan Turkki käy omaa sotaansa.

Hajanaisen opposition ja risteävien liittolaissuhteiden sekamelskassa rauhanponnistelut ovat valuneet hiekkaan. Niissä ei ole onnistunut sen paremmin YK:n kuin Turkin, Venäjän ja Iranin kolmikkokaan.

Nyt aika näyttäisi tekevän tehtävänsä. Yhdysvallat ei enää edellytä al-Assadin syrjäyttämistä, mikä takaa Venäjän suopeuden rauhanponnisteluille. Venäjälle on tärkeintä säilyttää jalansijansa Välimerellä.

Alkuvuodeksi Syyriaan yritetään koota perustuslaillinen komitea, joka ryhtyisi säätämään uutta perustuslakia. Komitean kokoaminen kiistelevistä ryhmistä on erittäin työlästä. Vaikeuksista huolimatta pelkkä yrittäminen on parasta mitä Syyriassa on pitkään aikaan tapahtunut.

Syyrian jälleenrakentamisen hintalapuksi on arvioitu liki 400 miljardia euroa. Kansainvälistä apua tarvitaan, mutta sitä ei voi syytää hallintoon, joka vain palauttaisi sotaa edeltäneen diktatuurin. Syyrialaiset ansaitsevat uuden alun.

