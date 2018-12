Keskuspankin keinot käyvät vähiin

Suomessa on viime vuodet eletty poikkeuksellisia aikoja. Talous on ollut tukevassa kasvussa, mutta inflaatio on pysynyt matalana ja korot historiallisen alhaalla. Matalat korot ovat seurausta Euroopan keskuspankin EKP:n kevyestä rahapolitiikasta.

EKP laski ohjauskorkonsa nollaan maaliskuussa 2016. Tämän lisäksi keskuspankki on toteuttanut mittavan arvopaperiosto-ohjelman elvyttääkseen euroalueen taloutta. Tämän vuoden loppuun mennessä arvopaperiostojen määrä nousee 2 600 miljardiin euroon.

EKP:n pääjohtaja Mario Draghi ilmoitti kesällä 2012, että keskuspankki tekee kaikkensa euron pelastamiseksi. Näin on myös tapahtunut, jopa niin, että EKP on astunut harmaalle vyöhykkeelle. Keskuspankki itse kutsuu mittavia arvopaperiostoja epätavanomaisiksi rahapoliittisiksi toimiksi. EKP:n ensisijainen tehtävä on hintavakauden ylläpitäminen.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on jo aloittanut rahapolitiikan kiristämisen, ja ohjauskorot ovat parisen prosenttiyksikköä EKP:n korkoja ylempänä. Myös euroalueella on varauduttu kevennysten loppumiseen. EKP:n neuvosto päätti kuitenkin torstaina odotetusti pitää ohjauskorkonsa ennallaan.

Korkojen ennakoidaan pysyvän nollassa ainakin ensi kesän ajan. Asuntovelallisille matalien korkojen ajan jatkuminen on hyvä uutinen.

Arvopapereiden osto-ohjelma päättyy tämän kuun lopussa aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Keskuspankki ei kuitenkaan vedä rahaa pois markkinoilta, vaan pankki uusii ostamiaan lainoja niin pitkään kuin katsoo sen olevan tarpeellista, jopa korkojen nostamisen aikana.

Odotukset EKP:n korkojen nostosta ovat viime aikoina vaimentuneet kahdesta syystä. Pohjainflaatio, josta on poistettu energian ja ruuan hinnan vaikutukset, ei ole lähtenyt nousuun. Myös odotukset euroalueen kasvusta ovat heikentyneet.

Euroalueen taloudessa on lukuisia riskejä, kuten Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasodan uhka, brexit ja Italian kasvava alijäämä. Ennusteita talouskasvusta onkin vedetty alaspäin myös Suomen osalta. Edessä lienee hitaan kasvun vuosia, mutta ei – ainakaan toistaiseksi – taantuman uhkaa.

Jos talouskasvu hiipuu, keskuspankilta alkavat keinot käydä vähiin. Rahapolitiikkaa on paha keventää, kun ohjauskorot ovat nollassa. Arvopapereiden osto-ohjelman pankki toki voi käynnistää uudelleen, mutta silloin on riskinä, että epätavanomaisista toimista tulee normaalia toimintaa, vaikka ne eivät kuulu pankin varsinaisiin tehtäviin.

EKP:n poikkeavat toimet rauhoittivat markkinat finanssikriisin jälkeen, kun poliittiset päättäjät eivät siihen kyenneet. Nykyisissä oloissa keskuspankista ei ole euroalueen pelastajaksi, jos taantuma iskee.

