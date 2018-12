Terrorista lisämurhetta Ranskalle

Tällä vuosikymmenellä eurooppalaisiin kaupunkeihin tehtyjen terrori-iskujen uhrien määrä lasketaan jo sadoissa. Pariisissa, Nizzassa, Brysselissä, Tukholmassa, Berliinissä ja jopa Turussa tavallisiin kaupunkilaisiin kohdistunut väkivalta sai synkkää jatkoa tiistai-iltana Strasbourgissa.

Strasbourgin joulutorin läheisyydessä kuoli ainakin kolme ja loukkaantui 12 ihmistä. Ennestään poliisin terrorismiseurannassa ollut, vahvan rikostaustan omaava 29-vuotias mies ampui käsiaseella ihmisjoukkoon. Ampuja haavoittui poliisin luodeista, mutta on toistaiseksi karkuteillä. Massiivisessa poliisioperaatiossa miestä etsitään myös Ranskan rajojen ulkopuolelta.

Ranskan poliisi oli nostanut valmiuttaan joulutorien turvaamiseksi. Viranomaisten muistissa on Berliinin joulutorille kaksi vuotta sitten tehty isku, jossa kuoli 12 ja loukkaantui 48 ihmistä. Strasbourgissa valmiutta oli nostettu myös Euroopan parlamentin istuntoviikon takia.

Ääri-islamistinen terrorismi on hetken hiljaisuudesta huolimatta kaikkea muuta kuin voitettu kanta Euroopassa. Tilanteeseen ei ole luvassa kohennusta ainakaan ennen kuin Syyrian, Irakin, Afganistanin, Jemenin ja Pohjois-Afrikan kriisialueille saadaan jonkinlainen ratkaisu aikaiseksi.

Toisen polven maahanmuuttajien syrjäytymistä ja radikalisoitumista ei tosin rauhanponnisteluillakaan ratkaista. Tiistaisen iskun tekijä ampui synnyinkaupunkinsa joulutorilla asioineita ihmisiä.

Isku korostaa jälleen kerran eurooppalaisen ja EU-tason yhteistyön tarvetta terrorismin torjunnassa. Työvoima, tavarat, pääomat ja tieto kulkevat sujuvasti rajojen yli. Valitettavasti niin kulkevat rikolliset ja terroristitkin. Tiistaisen iskun tekijä on tuomittu rikoksista Ranskan ohella Saksassa ja Sveitsissä.

Yksikään jäsenmaa ei ole suojassa terrorismilta, kuten suojelupoliisin sisäisen turvallisuuden tuore raportti muistuttaa. Myös kansallisia toimia tarvitaan.

Strasbourgin isku osuu monella tapaa eurooppalaisuuden ytimeen. Strasbourg on Saksan ja Ranskan yhteistyön ja ristiriitaisen historian symboli. Kaupungissa on meneillään Euroopan parlamentin istuntoviikko. Joulutorillakin on symboliarvonsa.

Tänään Brysseliin kokoontuvat EU-johtajat saavat työlistalleen Strasbourgista yhden keskusteluaiheen lisää.

Ranskan presidentille Emmanuel Macronille ja hänen hallitukselleen terrori-isku toi lisää murhetta muutoinkin synkkään sisäpoliittiseen tilanteeseen. Väkivaltaisiksi yltyneet keltaliivien mielenosoitukset ovat jatkuneet yli kolme viikkoa. Terrori-iskulla tuskin on yhteyttä mielenosoituksiin, mutta maan turvallisuuskapasiteetti kohotettuine valmiuksineen alkaa olla lujilla.

