Terrorin uhkaa ei voi vähätellä

Keskustelu sisäisen turvallisuuden tilasta ryöpsähti uudelle tasolle muun muassa Nizzan, Pariisin ja Brysselin terroritekojen jälkeen. Elokuun 2017 Turun terrori-isku nosti sisäisen turvallisuuden keskeiseksi puheenaiheeksi myös Suomessa.

Kesäkuussa 2017 suojelupoliisi nosti terrorismia koskevan uhka-arvionsa neliportaisessa asteikossa tasolle kaksi eli kohonneeksi. Maanantaina julkistamassaan kansallisen turvallisuuden katsauksessa suojelupoliisi toteaa, ettei uhan vähenemisestä ole merkkejä. Suomi on ja pysyy samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa.

Supon terrorismiseurannassa olevien henkilöiden määrä on neljässä vuodessa kasvanut 25 prosenttia. Nyt seurattavien määrä on 370. Vuodessa on tullut 20 lisää.

Seurattavien määrään on vaikuttanut kotoperäisen radikalisoitumisen ohella vierastaistelijailmiö. Supon mukaan Suomesta Lähi-idän kriisialueille on lähtenyt 80 vierastaistelijaa, joista 20 on palannut.

Terrorismin uhka on otettava vakavasti. Vaikka terroristijärjestöjen avainkohteet ovat muualla, järjestöiltä ja islamistisesta propagandasta innoituksensa saavat yksittäiset henkilöt ja pienryhmät muodostavat kasvavan uhkatekijän.

Supon raportti muistuttaa, ettei terrorismi ole ainoa sisäistä turvallisuutta vaarantava tekijä. Osansa on myös Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kaltaisilla uusnatsijärjestöillä.

Supon arvion mukaan kotimainen ääriliikehdintä aiheuttaa nykymuodossaan uhkaa lähinnä paikallistasolla.

Omat uhka-arvionsa ovat saaneet myös Suomeen kohdistettu tiedustelutoiminta, epäsuorat haittaohjelmahyökkäykset, kybervakoiluyritykset ja teollisuus- ja yritysvakoilu.

Montako terrori-iskua viranomaiset ovat onnistuneet estämään, sitä Supo ei kerro.

Viranomaisten resursseja terrorismin ja sen havaitsemisen varalta on lisätty. Valtion ja sen kansalaisten turvallisuuden kannalta on olennaista, että resurssit ja valmiudet ovat oikeassa suhteessa havaittuun uhkaan. Vähättelyyn ei ole aihetta.

Supon ja puolustusvoimien lisätyt valtuudet ovat eduskunnan käsittelyssä. Päätöksiä pitäisi saada aikaan ennen kuin vaalikausi loppuu. Supon raportti lisää painetta nopeutettuun ratkaisuun, mikä epäilemättä on raportin laatijoiden tarkoituskin.

Sisäisen turvallisuuden varmistaminen koostuu laajasta keinovalikoimasta. Siihen kuuluvat muun muassa ripeä turvapaikkakäsittely, palautusmenettely niille, jotka eivät ole turvapaikan tarpeessa, terrorismin valmisteluun ja muihin rikoksiin syyllistyneiden tunnistaminen ja tuomitseminen sekä tehokas kotouttamismenettely turvapaikan saaneille ja muille maahanmuuttajille. Kotikutoisia sisäisen turvallisuuden vaarantajia ei pidä unohtaa.

