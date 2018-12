Merkel sai mieleisensä seuraajan

Liittokansleri Angela Merkelin lokakuinen ilmoitus Saksan kristillisdemokraattien puheenjohtajuudesta luopumisesta käynnisti spekulaatiot siitä, kuinka oikealle perinteinen valtapuolue CDU linjaltaan liikahtaa. Vastaus saatiin perjantaina illansuussa: ei kovin pitkälle.

Puheenjohtajavaalin loppusuoralla vastakkain olivat CDU:n puoluesihteeri, Saarlandin osavaltion entinen pääministeri Annegret Kramp-Karrenbauer ja vuosituhannen alussa CDU:n johtajakisan Merkelille hävinnyt entinen europarlamentaarikko, liikepankkiiri ja miljonääri Friedrich Merz.

Hampurissa pidetyssä puoluekokouksessa Kramp-Karrenbauer voitti Merzin niukasti äänin 517-482. Äänestystulos viittaa siihen, että CDU:n rivien suoristamisessa riittää töitä.

Kramp-Karrenbauer oli Merkelin suosikki CDU:n johtoon. Hän on katolinen ja arvopohjaltaan huomattavasti Merkeliä konservatiivisempi. AKK, kuten Kramp-Karrenbaueria kutsutaan, on ottanut etäisyyttä myös Merkelin liberaaliin maahanmuuttopolitiikkaan.

Merzin valinta olisi merkinnyt isompaa askelta oikealle myös talouspolitiikassa ja maahanmuuttokysymyksissä.

Hampurin puoluekokouksen tulos tarkoittaa sitä, että Merkel voi jatkaa liittokanslerina. Jatkuuko kahden kärjen malli syksyn 2021 vaalipäivään saakka, on jo eri asia.

Osavaltiovaalien ja eurovaalien tuloksilla on merkitystä Merkelinkin tulevaisuudelle. Baijerin osavaltiovaalit olivat CDU:lle ja sen sisarpuolueelle CSU:lle ankeat. Ruma tappio tuli myös Hessenissä.

Kun hallituskumppani SPD eli sosiaalidemokraatit koki sekin molemmissa rökäletappion, riitaisan hallituksen pysyminen pystyssä syyskuuhun 2021 on epävarmaa.

On täysin mahdollista, että Merkel luovuttaa paikkansa AKK:lle ennen vaaleja – joko vapaaehtoisesti tai ennenaikaisten vaalien kautta.

Tosin ei ole enää itsestään selvää, että kristillisdemokraatit olisi vaalien jälkeen suurin puolue. Mielipidemittauksissa suunta on yhä alaspäin.

Merkelin väistyminen on virstanpylväs niin Saksassa, Euroopan unionissa kuin laajemmaltikin. Saksa on ollut politiikan ja talouden vakauden tae.

Vakaudelle on ollut kysyntää varsinkin sen jälkeen, kun Donald Trump nousi Yhdysvaltain presidentiksi. Transatlanttinen yhteistyösuhde ei ole enää itsestään selvyys.

Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän kolmiossa niin sanotun vapaan maailman lipunkantajan rooli on jäänyt paljolti Saksalle. Oikeusvaltion puolustajille riittää työtä myös EU:n kotipesässä.

On syytä uskoa, AKK pitää Merkelin ja hänen edeltäjiensä perinnöstä hyvää huolta. Toinen asia on, miten kahden kärjen malli käytännössä toimii. Puoluejohtajalla on suurempi kiusaus poliittisiin irtiottoihin kuin liittokanslerilla.

