Politiikalla rasismia vastaan

Suomessa on tänä vuonna tehty 1 171 maahanmuuttajan karkottamista koskevaa päätöstä. 154 tapauksessa maahanmuuttaja oli syyllistynyt rikoksiin. 84 määrättiin karkotettavaksi, 70 henkilön kohdalla karkotusesityksestä luovuttiin.

Suurin osa rikokseen syyllistyneistä karkotettavista on irakilaisia; 36 henkilöstä karkotettavaksi määrättiin 26. Toiseksi eniten on virolaisia, kolmanneksi somalialaisia, muiden rikokseen syyllistyneiden palautusmaat ovat Iran, Venäjä, Vietnam, Kosovo ja Afganistan.

Useimmin karkottamisen syitä ovat törkeät huumausainerikokset, pahoinpitely- ja seksuaalirikokset.

Maahanmuuttoviraston mukaan karkotettavien ja ei-karkotettavien määrä on viime vuosina jakaantunut lähes tasan: puolet määrätään karkotettavaksi, puolet saa jäädä Suomeen.

Keskustelu karkotuksista on ajankohtaistunut Oulun poikkeuksellisen törkeän, laajan seksuaalirikosvyyhden vuoksi sekä viikolla sattuneiden bussihyökkäyksien vuoksi.

Oulussa tutkittavana on kolme eri seksuaalirikoskokonaisuutta, joissa pidätettynä on ollut kymmenkunta turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina Suomeen tullutta henkilöä. Epäilyissä on kyse joko törkeästä raiskauksesta tai törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joidenkin kohdalla molemmista. Kaikki ovat oleskelleet Suomessa vuosia, osalla on Suomen kansalaisuus.

Keskusrikospoliisi selvittää parhaillaan, onko Loimaalla ja Uuraisilla vuorokauden sisällä tehdyissä samankaltaisissa bussihyökkäyksissä mahdollisesti kyse terroriteosta. Molemmissa tapauksissa noin kolmekymmenvuotias ulkomaalainen mies yllätti linja-autonkuljettajan ja yritti ohjata bussin törmäämään vastaantulevaan autoon.

Oulussa törkeät seksuaalirikokset kohdistuivat alle 15-vuotiaisiin. Yhteyksiä lapsiin oli luotu sosiaalisen median välityksellä. Bussihyökkäyksissä uhattuina olivat kymmenet satunnaiset matkustajat.

Kaikissa tapauksissa on tärkeä selvittää, millaisia käyttäytymismalleja on rikosten takana tai toteutetaanko terroristisia iskuja ulkoapäin johdetusti.

Kotouttaminen on aloitettava jo ennen turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksiä. Jos hakijan lähtömaassa naisia ei kunnioiteta eikä lapsilla ole ihmisarvoa, on tehtävä selväksi, että Suomessa laki ja ihmisoikeudet ovat kaikille samat.

Yhteiskunnan turvallisuuden kannalta on tärkeää, että turvapaikkahakemukset saadaan käsiteltyä nopeasti. Jos Suomeen jäämiselle ei ole perusteita, hakija pitää voida poistaa maasta ilman viivytyksiä.

Maahanmuuttopolitiikka on tärkeä ase rasismia vastaan. Rikollisiin tekoihin pitää puuttua tehokkaasti, muutoin lisätään rasismia, joka kohdistuu myös siihen valtaosaan maahanmuuttajista, joille suomalaisesta yhteiskunnasta on tullut uusi koti.

