Joulun alla pitkä ostoslista

Suomalaiset aikovat käyttää jouluun selvästi enemmän rahaa kuin vuosi sitten. Näin ennustaa Nordean teettämä kyselytutkimus. Tutkimuksen otanta eli vastaajien määrä oli vain noin 1 000 yli 18-vuotiasta, mutta sen tulos vastaa monista seikoista johtuvia odotuksia.

Merkittävin kuluttajien ostoslistaa pidentävä seikka lienee huomenna tileille ilmestyvä veronpalautus. Koko palautuspotti on uusi ennätys, rahaa jaetaan noin 2,9 miljardia euroa. Talouden asiantuntijat pohtivat jo, miten joulukaupan käy ensi vuonna, kun veronpalautuksia ryhdytään maksamaan muun muassa elokuussa.

Kyselyn mukaan lahjoihin ja muihin joulumenoihin aiotaan käyttää keskimäärin 580 euroa aikuista kohden. Se on noin sata euroa enemmän kuin kyselyn vastauksissa vuosi sitten. Talouskasvu ja työllisyyden koheneminen alkavat vasta nyt näkyä tuntuvammin suomalaisten joulubudjeteissa.

Kaupan liitto arveli marraskuussa joulukaupan kasvavan selvästi. Vähittäiskaupassa liikevaihto on joulukuussa noin neljänneksen koko vuoden kuukausikeskiarvoa suurempi. Seuraavaksi paras myyntisesonki kesä–heinäkuussa on kaupalle vain kuutisen prosenttia keskiarvoa parempi.

Viime vuoden joulukuussa kuukausikeskiarvo ylitettiin 890 miljoonalla eurolla, joten nyt ei ole liioittelua ennustaa miljardin euron rajan lähestyvän.

Tavarataloille ja erikoismyymälöille joulu on elintärkeä. Kaupan työllisyydellekin joulumyynti on merkittävä apu. Verkkokauppa kahmii lisää markkinaosuuksia, mutta se taas työllistää postia.

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja näki liiton tiedotteessa mielenkiintoisen yhteyden syntyvyyden ja joulukaupan välillä. "Koska lapsiperheet ovat joulun suurimpia kuluttajia, syntyvyyden lasku tulee näkymään myös joulukaupassa", Kurjenoja arvioi.

Kuluttajan pitkällä ostoslistalla on paljon tuotteita, joiden joulumyynti on niiden kauppiaille vuoden kohokohta. Tilastokeskuksen mukaan meillä ostetaan joulukuusia vuosittain yli 30 miljoonalla eurolla. Kyse on isosta rahasta varsinkin joulupuuviljelmille, joiden osuus kuusikaupasta on noin 65 prosenttia.

Posti on perinteisesti ahkeroinut joulun alla. Parhaimmillaan suomalaiset ovat tällä vuosituhannella lähettäneet joulukuussa yli 50 miljoonaa joulukorttia, kun tulevan joulun alla korttien määrä asettunee 25 miljoonan tietämiin.

Kauppapuutarhat saavat joulun lähestyessä tuntuvan lisäyksen tuloihinsa, vaikka neljännes myydyistä kukista on peräisin ulkomailta. Joulukukkia myydään kaikkiaan sadan miljoonan euron edestä. Niistä tekee meillä hyvän tilin noin 150 puutarhaa.

