Turvallisuusuhat otettava vakavasti

Vaikka Jemenin, Lähi-idän, Pohjois-Afrikan tai vaikkapa Ukrainan kriiseistä toisin voisi päätellä, ihmiskunta elää poikkeuksellisen vakaita aikoja. Tämän vuosituhannen ensimmäinen vuosikymmen oli tilastollisesti erityisen rauhallinen.

Suhteellisen väkivallan määrä on yksi asia, koetun sisäisen tai ulkoisen turvallisuusuhan tunne toinen. Siinä missä perinteisen sodan uhka on pitkällä aikavälillä kansalaisten mielissä vähentynyt, uusia on tullut tilalle.

Kansalaisten kokemista turvallisuusuhkista kertoo hyvin Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) marraskuinen raportti. Kun kansalaisilta kysytään eniten huolta aiheuttavista tekijöistä, viiden kärjen muodostavat ilmastonmuutos, kansainvälinen terrorismi, maailman pakolaistilanne, joukkotuhoaseiden leviäminen ja poliittiset ääriliikkeet. Seuraavina tulevat kyberuhat ja rasismi.

Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat uhat ovat olleet näkyvästi julkisessa keskustelussa. MTS:n kyselyssä 89 prosenttia vastaajista kantoi paljon tai jonkin verran huolta ilmastonmuutoksesta. Huolestuneiden määrä oli vuodessa lisääntynyt yhteensä 14 prosenttiyksikköä, paljon huolta kantavien peräti 24 prosenttiyksikköä.

Kansainvälisestä terrorismista huolestuneiden määrä nousi seitsemällä prosenttiyksiköllä 88 prosenttiin. Myös huolet joukkotuhoaseiden leviämisestä, poliittisista ääriliikkeistä ja kyberuhista olivat tuntuvassa kasvussa.

Uusiin uhkatekijöihin vastaaminen on vähintään yhtä vaikeaa kuin perinteisten turvallisuusuhkien hälventäminen. Tehtävän vaikeus ei kuitenkaan saa estää yrittämästä.

Puolan Katowicessa on meneillään YK:n ilmastokokous, jossa on määrä sopia Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteiden täytäntöönpanosta, mittaamisesta ja seurannasta. Viimeistään Tyynenmeren pikkuvaltioiden puheenvuorojen pitäisi herättää riitelevä kuulijakunta tajuamaan nopeiden ilmastotoimien välttämättömyys. Veden alle jäävät pikkuvaltiot eivät ole pitkään mukana keskusteluja käymässä.

Terrorismia, pakolaistilannetta, joukkotuhoaseita tai ääriliikkeitä ei pidä unohtaa huolten torjumisessa – ei tosin perinteisiä turvallisuusuhkiakaan. Paras tapa niihin vastaamiseen on kansainvälinen yhteistyö.

Terrorismin torjunnassa, pakolaistilanteen hallinnassa ja ääriliikkeiden suitsimisessa yksittäisen jäsenvaltion resurssit ovat liian pienet. Jäsenmaiden eriseuraisuudesta ja Britannian erosuunnitelmista huolimatta EU:n sisällä kaivataan tiukempaa sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Suomen kannalta on lohdullista, että kyselyssä EU, YK ja Etyj koetaan turvallisuuden tuottajiksi. Kaikilla kolmella katsotaan olevan kasvava myönteinen vaikutus Suomen turvallisuuteen.

