Rokotussuojasta pidettävä huoli

Suomessa rokotekattavuus on varsin hyvällä tasolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan esimerkiksi tuhkarokkoa, vihurirokkoa ja sikotautia vastaan annettavan MPR-rokotteen on vuonna 2015 syntyneistä lapsista saanut yli 94 prosenttia.

Kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä ja muun muassa poliolta suojaava viitosrokotussarja aloitetaan noin 99 prosentille lapsista, pneumokokkirokotuksetkin noin 96 prosentille. Aina rokotussarjoja ei silti viedä loppuun saakka.

Tuhkarokon taltuttamiseksi rokotussuojan tulisi olla yli 95 prosenttia. Kun mukaan otetaan suuret alueelliset erot, tilaa erittäin herkästi tarttuvan taudin leviämiseen on olemassa.

Rokotussuojassa on puutteita etenkin Pohjanmaalla Pietarsaaren seudulla. Torstaina ilmeni, että rokottamaton esikoululainen on sairastunut tuhkarokkoon Luodossa. Tartunta on peräisin perheen ulkomaanmatkalta.

Tartunnalle altistuneita on lapsen lähipiirissä, päiväkodissa, terveyskeskuksessa ja vapaa-ajan harrastuksissa noin 300.

Tuhkarokko luokitellaan yleisvaaralliseksi sairaudeksi. Se tarttuu kosketus- ja pisaratartuntana. Samassa huonetilassa oleskelu voi riittää.

Osalle väestöstä tuhkarokko jälkitauteineen voi olla hengenvaarallinen. Varttuneesta väestöstä suurin osa on saanut suojan sairastetusta tuhkarokosta.

Rokotekattavuus tuhkarokkoa vastaan on erityisen alhainen juuri Luodossa, noin 75 prosenttia. Osa altistuneista on tavoitettu. Osa on ottanut rokotuksen, mutta pieni osa on siitä syystä tai toisesta edelleen kieltäytynyt.

Viime ja tämän vuoden aikana tuhkarokkotartunnat ovat olleet yleisiä Romaniassa, Ukrainassa ja Italiassa, samoin Bulgariassa, Albaniassa, Kreikassa ja Portugalissa. Ranska, Saksa ja Britanniakaan eivät voi tilastoillaan ylpeillä.

Muun muassa Euroopan parlamentti on kiinnittänyt huomiota tuhkarokon yleistymiseen ja heikkoon rokotussuojaan. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla Euroopassa yli 41 000 henkilöä on sairastunut tuhkarokkoon. Tartunta johti 37 henkilön kuolemaan (HS 30.11.).

Hyvällä rokotussuojalla moni tarttuva ja pahimmillaan hengenvaarallinen tauti on saatu Euroopasta taltutettua. Tuhkarokko ei ole vaarallisimmasta päästä, mutta Suomessa se oli pitkään voitettu kanta.

Osassa Itä-Euroopan maita rokotukset ovat pakollisia, osin myös Italiassa. Pakko ei ole ensisijainen keino sen paremmin Suomessa kuin EU-tasolla, mutta vastuullisuudelle ja tutkitulle tiedolle näyttää edelleen olevan kansalaisten keskuudessa kysyntää ja tarvetta.

Se, että tarttuvat taudit on paljolti taltutettu, johtuu hyvästä rokotussuojasta. Sitä ei pidä uskomuksilla tai vaihtoehtoisilla totuuksilla heikentää.

