Lisätulon verotuksessa kevennettävää

Veronmaksajn Keskusliiton perjantaina julkistama Kansainvälinen palkkaverovertailu 2018 -selvitys osoittaa, että olemme verotuksessa vakavien kysymysten äärellä. Jyrkkä progressio ja korkeat marginaaliverot lisätuloista jo matalillakin palkkatasoilla ovat meillä perinne, josta irtaantuminen näyttää olevan vaikeaa.

Ei voi olla kenenkään etu, että keskipalkkaisen sadan euron palkankorotuksesta 47 euroa hupenee veroihin. Keskituloisen marginaaliveroprosentti on meillä Pohjoismaiden korkein. Työntekijä miettii kahteen kertaan, kannattaako ahkeroida, jotta saa korotuksen, joka puolittuu veron myötä.

Kannustuksen näkökulmasta aivan käsittämätöntä on lisätulon verotus selvityksen pienipalkkaisimmassa eli 28 000 euron vuositulon ryhmässä. Sadan euron lisäys bruttopalkkaan tuo pankkitilille vain 64,70 euroa.

Vuodessa 28 000 euroa ansaitsevan perheettömän verotus on Suomessa selvityksen mukaan hieman kevyempää kuin tarkastelussa mukana olleessa 17 maassa keskimäärin. Näistä maista vähiten eli kymmenen prosenttia verottaa Sveitsi ja eniten Saksa, 32,5 prosenttia. Suomessa veroprosentti tässä tuloluokassa on 22,8.

Vuositulon ollessa 43 000 euroa Suomen veroprosentti pomppaa jo kahdella prosenttiyksiköllä yli eurooppalaisten vertailumaiden keskiarvon. Ero kasvaa neljään prosenttiyksikköön 66 000 euron tuloryhmässä.

Progressiomme näyttää voimansa 140 000 euron vuosituloilla. Suomen prosentti on 47,7, kun vertailun muissa Euroopan maissa se on keskimäärin 40,8.

Euroopassa on ollut selkeä suuntaus keventää palkkatulojen verotusta. Suomessa kevennyksistä on tällä vuosikymmenellä puhuttu paljon tekoja enemmän. Palkkaverotusta kevennettiin meillä kaikilla tulotasoilla viime vuonna ensi kerran sitten vuoden 2009.

Eduskuntavaalien lähestyessä puheet verotuksesta lisääntyvät, ja ehdokkaista innokkaimmat keksivät lupauksia jonkun veron keventämisestä. Lupaajat yleensä unohtavat, että veron kevennys tuolla vähentää yhteiskunnan tuloja täällä. Jotain muuta veroa pitäisi korottaa.

Suomessa on voitu palkkaverotusta keventää laajentamalla veropohjaa. Näin valtion tulot ovat pysyneet ennallaan ja jopa nousseet. Veropohjan laajentaminen vaatii paljon tietoa ja maltillista harkintaa. Tällä haavaa näyttää siltä, että uusia verotettavia kohteita löydetään ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen torjunnan kautta.

Kansanterveyden nimissä tupakan ja alkoholin verotusta on kiristetty tämän tästä. Sinällään oikeaa linjaa ei voi jatkaa loputtomiin ilman sivuvaikutuksia. Yksi sellainen on ollut olutralli Virosta Suomenlahden yli. Se on ollut hiipumaan päin, kun Virokin on kiristänyt verojaan. Halpaa alkoholia haetaan Liettuasta saakka.

