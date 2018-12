Ulkoistaminen kuntien oljenkortena

Suomessa 19 kuntaa antoi viime vuoden loppuun mennessä sosiaali- ja terveydenhuoltonsa kokonaan yksityisen yrityksen hoidettavaksi. Viime viikolla julkaistiin tutkimus siitä, miten ulkoistukset ovat vaikuttaneet palvelujen kustannuksiin ja saatavuuteen (TS 29.11.).

Kokonaan palvelunsa ulkoistaneet kunnat ovat varsin pienin. Suurin on noin 20 000 asukkaan Jämsä. Palveluiden piirissä on vain pari prosenttia maan väestöstä.

Sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja järjestöjä edustava Hali ry. teetti tutkimuksen, koska halusi tietää ja miksei myös viestittää palveluiden yksityistämisen vaikutuksista.

Hali otsikoikin tiedotteensa tutkimuksesta odotetusti: "Kuntien sote-palveluiden kokonaisulkoistukset vahvistavat kuntien taloutta ja mahdollistavat palveluiden säilymisen".

Tutkimusten tulosten perusteella näin voi todeta, mutta aivan yksioikoisesti ulkoistaminen ei ole johtanut pikkukunnissa ruusuilla tanssimiseen. Tutkimuksen päätelmissä huomautetaan, että aihe on laaja eikä kartoitus käsitellyt sitä tyhjentävästi.

Erittäin paljon tutkimukseen on kuitenkin nähty vaivaa. Pelkästään selvityksen keskeiset johtopäätökset sisältävät 16 merkittävää seikkaa viidellä liuskalla.

Päätelmistä kenties yllättävin liittyy ulkoistamisen valtaviin hintaeroihin. Halvin maksoi 1 500 euroa asukasta kohti, kun kallein peräti 6 700 euroa. Näin siitä huolimatta, että sopimusten sisältö on melko samankaltainen niin kuin sopimuskuntien joukkokin.

Hintaerot selittänee kuntien erilainen osaaminen palveluiden ostajana. Suuret yhtiöt ovat huomanneet, että kunnissa tietoisuus palveluiden oikeista kustannuksista on ollut hataralla pohjalla.

Kunnissa yhtiöiden tarjousten hyväksymistä on helpottanut tieto, että vastedes palveluiden kustannukset ovat paremmin ennustettavissa. Kunnissa on aiheellisestikin murehdittu, miten kunta saa kulunsa hallintaan. On pelätty, kykeneekö kunta ollenkaan ylläpitämään palveluita.

Monessa kunnassa on päästy perimmäisen kysymyksen äärelle. Voiko kunta säilyä itsenäisenä, ellei se ulkoista sosiaali- ja terveydenhuoltoaan? Tällä kysymyksellä on saatu päättäjät hyväksymään kalliiltakin näyttänyt pitkäaikainen sopimus. Toinen keskeinen syy on ollut palveluiden säilyttäminen omassa kunnassa.

Kokonaisulkoistukset pysyvät vastakin nyt tutkittujen pikkukuntien yksinoikeutena. Hallitus esittää, että niin sanotun rajoituslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2022 loppuun asti. Lailla rajoitetaan kuntien sote-palvelujen ulkoistuksia ja investointeja. Sen halutaan pysyvän voimassa, koska sote-uudistus näyttää yhä viivästyvän.

