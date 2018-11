Venäjä kiristää otettaan Ukrainasta

Toiveet länsimaiden ja Venäjän välien lientymisestä ovat entistä hatarammalla pohjalla Ukrainan kriisin uusimman vaiheen jälkeen. Venäjä valtasi sunnuntaina Mustallamerellä kolme Ukrainan laivaston alusta ja veti ne Kertshin kaupungin satamaan. Miehistöä aluksissa on yhteensä 23, joista osa loukkaantui valtauksessa.

Ukraina pitää tapahtumaa kansainvälisen lain räikeänä rikkomuksena. Venäjä ja Ukraina sopivat vuonna 2003 vapaasta liikennöinnistä Asovanmerellä ja Kertshinsalmessa. Venäjän mukaan laivat tulivat laittomasti Venäjän aluevesille.

Tapaus loukkaa Ukrainan oikeuksia, ja liikenteen rajoitukset Asovanmerellä ovat maalle myös taloudellinen ongelma kahden tärkeän vientisataman takia. Ukrainan johto on protestoinut tapahtunutta voimakkaasti, ja maan parlamentti hyväksyi maanantaina 30 päivän poikkeustilan raja-alueille.

Alusten valtaus on johdonmukainen jatko Venäjän toiminnalle Ukrainassa: Krimin valtaus keväällä 2014. Itä-Ukrainan jäätynyt konflikti. Kertshinsalmen sillan valmistuminen tämän vuoden toukokuussa. Kiristynyt valvonta salmen rahtiliikenteessä viime kuukausina.

Venäjän motiiveja ei ole vaikea arvailla. Virallinen liturgia on tuttua: Venäjä vain vastaa siihen kohdistuviin aggressiivisiin toimiin. Taustalla on Venäjän aseman pönkittäminen Krimin niemimaan alueella. Venäjä myös kiristää otettaan Ukrainasta, voimannäyttö on varoitus – lähentyminen länsimaiden ja erityisesti Naton kanssa tulkitaan vihamieliseksi toiminnaksi.

Venäjä pelaa uhkapeliä: Ukrainan operaatiot vievät runsaasti resursseja, länsimaiden pakotteet kurittavat taloutta ja maan asema kansainvälisessä yhteisössä on heikko.

Sunnuntain tapauksella on myös sisäpoliittiset kulmansa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on menettänyt kansansuosiotaan, ja Ukrainassa valmistaudutaan ensi kevään presidentinvaaleihin.

Länsimaat, EU ja Nato ovat tuominneet vahvasti Venäjän toiminnan. Asiaa käsiteltiin myös YK:n turvallisuusneuvoston hätäistunnossa maanantaina. Paheksuvilla julistuksilla ei ole ollut vaikutuksia Venäjään, eikä länsimaiden uusista konkreettisista toimista ole tietoa.

Putin käyttää hyväksi länsimaiden hajaannusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut poikkeuksellisen voimakkaasti eurooppalaisia liittolaisiaan. Ukrainan tilanteessa Trump korostaa Euroopan maiden vastuuta, mutta muistuttaa, että Eurooppa ei ole yksin.

Ukrainan kriisi on kiristynyt vaarallisella tavalla, vaikka asiantuntijat eivät usko sotilaallisten toimien laajentumiseen. Rauhanomainen lopputulos olisi kaikkien osapuolien etu, mutta nyt näyttää siltä, että kriisin ratkaisu on entistäkin kauempana.

