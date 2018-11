Jemenin sota tappaa lapset nälkään

Jemenissä pian neljä vuotta jatkunut sota on maailman pahin humanitaarinen kriisi. Avustusjärjestöjen mukaan jopa 85 000 pientä lasta on kuollut nälkään. Yli 400 000 aliravittua lasta on vaarassa kuolla, ja Pelastakaa lapset -järjestön mukaan akuutista aliravitsemuksesta kärsii 1,8 miljoonaa alle viisivuotiasta.

YK on raportoinut Jemenin sodassa kuolleen noin 10 000 ihmistä, joten uusi tieto nälkään kuolleiden lasten määrästä moninkertaistaa sodan uhriluvun. Nälänhätä koettelee puolta maan 28 miljoonasta asukkaasta.

Maan sisäisiä pakolaisia on lähes kolme miljoonaa, ja Jemenistä on paennut 200 000 ihmistä.

Arabimaailman köyhin valtio oli surkeassa jamassa jo ennen sotaa.

Sodan pitkittyessä avustusjärjestöt ovat turhaan muistuttaneet lasten suunnattomasta kärsimyksestä ja YK vedonnut Saudi-Arabian johtamaan liittoumaan avustuskuljetusten turvaamiseksi, mutta humanitaarista apua on ollut vaikea saada toimitettua hätää kärsiville.

Kansainvälinen kokous pyysi viime keväänä valtioilta lisää rahaa jemeniläisten auttamiseen. Rahaa saatiin, mutta tilanne on ristiriitainen: maksajien kärjessä ovat Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien kaltaiset maat, jotka ovat pommittaneet Jemeniä eniten. YK:n mukaan liittouman iskut ovat tappaneet 60 prosenttia sodan siviiliuhreista. Saudi-Arabian merkittävät aseidentoimittajat ovat Britannia, Ranska ja Yhdysvallat.

Suomen asevientiä Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin on Jemenin sodan aikana syystä arvosteltu. Viimein torstaina Suomen hallitus päätti, ettei uusia aselupia Jemenin humanitaarisen kriisin vuoksi myönnetä. Sodan raakuus siviilejä kohtaan ei toistaiseksi näytä riittävän syyksi rikkoa voimassa olevia sopimuksia, sillä varaosia Suomi toimittaa tarvittaessa edelleen sopimuskumppaneilleen.

Sisällissota syttyi keväällä 2015 shiialaisten huthikapinallisten ja presidentti Abdrabuh Mansur Hadille uskollisten joukkojen välille.

Maan hallitus ja sitä tukeva Saudi-Arabian johtama liittouma sotii myös Arabian niemimaan al-Qaidaa vastaan. Yhdysvallat on tehnyt ilmaiskuja äärijärjestö Isisin ja al-Qaidan alueille.

Saudi-Arabia liittolaisineen pyrkii estämää shiialaisen Iranin laajentumispyrkimykset.

Yritykset sodan lopettamiseksi ovat olleet heiveröisiä, vaikka kymmenien tuhansien lasten nääntyessä nälkään maailman silmien edessä Jemenin humanitaarinen kriisi on ylittänyt kaikki rajat.

Rauhanvälittäjinä YK on epäonnistunut yhtä lailla kuin EU. Yhdysvaltain puolustusministeri Jim Mattis vahvisti keskiviikkona, että joulukuussa Ruotsissa käynnistetään uudet neuvottelut huthikapinallisten ja YK:n tunnustaman hallituksen välillä. Saudi-Arabia Jemenin hallituksen ja Iran huthien tukena pitää saada myötävaikuttamaan rauhan syntyyn.

ts.paakirjoitus@ts.fi