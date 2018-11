Orklalle uusi pala ruokabisnestä

Turussakin majaansa pitävä norjalainen monialayhtiö Orkla ja Kotipizza Group ilmoittivat torstaina allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Orkla tekee julkisen ostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista.

Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen Kotipizzan osakkeen arvo pomppasi noin 16 eurosta noin 23 euroon. Esimerkiksi pizzayhtiön suurimmalle osakkeenomistajalle, työvakuutusyhtiö Elolle tämä merkitsi omistuksen arvoon lisää yli kolme miljoonaa euroa. Muutkin osakkeenomistajat voivat olla tyytyväisiä nopeaan arvonnousuun.

Noin 300 Kotipizzan yrittäjää ja 1 700 pizzaketjun työntekijää saattavat olla osakkaita mietteliäämpiä. Orkla tiedetään kovaotteiseksi konserniksi. Turun seudulla on tästä kokemuksia.

Norjalainen pääomajätti tuli meillä tunnetuksi viimeistään 2012, kun sen ruotsalaisilta aikanaan ostama turkulainen Felix Abba hankki omistukseensa Boyfood Oy:n, joka valmisti sillituotteita Rymättylässä. Myyjänä oli islantilainen yhtiö.

Reilut kaksi vuotta myöhemmin Orkla päätti sulkea Rymättylän tehtaan ja siirtää osan tuotannosta Turkuun. Urusvuoren tehdasta remontoitiin 600 000 eurolla. Tänä keväänä Orklasta kerrottiin pahoitellen, että kansainvälisen kilpailun kovuuden takia Ahti- ja Vesta-sillit tehdään vastedes Puolassa.

Pari vuotta sitten Ahvenanmaalla esitettiin mielenkiintoinen näytelmä. Orkla uhkasi sulkea 35 vuotta toimineen perunalastutehtaan. Se on maakunnan perunanviljelijöille elintärkeä, koska se ostaa heidän koko tuotantonsa.

Niinpä tuottajain etujärjestö MTK viritteli kansanliikettä Orklan suunnitelmaa vastaan. Järjestöltä unohtui, että tehtaan 1960-luvulla perustaneet viljelijät tekivät ahneuksissaan hyvän tilin myydessään 2005 tehtaan norjalaisille.

Pari kuukautta mietittyään Orkla ilmoitti, ettei perunalastutehdasta tarvitse sulkea. Yhtiön mukaan yt-neuvotteluissa esille tulleet säästöt riittävät, jos vielä koko maakunta tukee tehtaan kannattavuutta. Millä tavoin tukee, sitä ei kerrottu.

Kotipizzan kohdalla Orkla on vakuutellut ostoksensa erinomaisuutta. Totta on, että pizzaryhmällä on hyvin toimiva franchising-malli ainakin yhtiön näkökulmasta. Ketjun myynti on ollut voimallista. Maaliskuussa Kotipizza-ravintoloiden myynti kasvoi yhtiön antaman tiedon mukaan liki viidenneksen vuoden 2017 maaliskuusta.

Orklan konsernijohtaja Peter A. Ruzicka totesi tiedotteessa, että yhtiöiden ydinosaamiset täydentävät toisiaan. Hänen mukaansa Orkla haluaa vahvistaa Kotipizza-ketjun avulla asemaansa jakelukanavassa, jonka kasvu on suurempaa kuin päivittäistavarakaupan. Aika näyttää, merkitseekö tämä muutoksia pizzerioiden valikoimiin.

