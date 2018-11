Kallis ruoka ohjaa arvovalintoihin

Pellervon taloustutkimus PTT arvioi maaliskuussa, että ruuan kolme vuotta jatkunut halpeneminen päättyy ja hinnat nousevat tänä vuonna 0,8 ja ensi vuonna 1,4 prosenttia.

Päättynyt maatalouden kasvukausi oli kuiva ja paahteinen. Syyskuussa PTT uudisti arvionsa ruuan hinnan kehityksestä. Kuluvan vuoden nousuksi tutkimuslaitos ennusti 1,9 prosenttia ja ensi vuodelle 2,2 prosenttia.

Ruuan kallistuminen näkyy kuluttajahintojen lisäksi julkisissa ateriapalveluissa. Ruuan valmistuksesta ja jakelusta huolehtivat alkavat vaatia kunnilta korotuksia palkkioihin. Esimerkiksi Turun kaupungin pääosin omistama Arkea Oy on halunnut korottaa hyvinvointitoimialan ruokapalvelujen hintoja 13 prosenttia vielä ennen joulua.

Hyvinvointitoimialalla Arkea toimittaa ruokaa vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille, mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille, eläkeläisille sekä Turun kaupungin henkilökunnalle.

PTT:n esittämien lukujen valossa Arkean esitys on yliampuva. Aterioiden raaka-aineet eivät kallistu yli kymmentä prosenttia kuin mahdollisesti joissakin tuotteissa, joiden tarjonta on tuntuvasti vähentynyt tai joiden hinta on jostain syystä ollut erittäin alhainen.

Turun koulujen ja päiväkotien ruokailut Arkea sai hoitaakseen elokuussa aloitetulla uudella sopimuksella. Hinnankorotuksiiin ei näin ollen ole äkkiä suuria mahdollisuuksia. Voittoa tavoittelevan yhtiön pitää tehostaa toimintaansa säilyttääkseen katteensa. Toinen mahdollisuus on etsiä säästöjä ruuan raaka-aineiden hankinnasta.

Ongelma on valtakunnallinen. Voidaan vain arvailla, miten käy julkisten ruokapalvelujen tason ruuan kallistuessa. Turun ja Arkean kohdalla kysymykseen antaa oman sivumakunsa kaupungin tarve pumpata konserniyhtiöiltään rahaa osinkoina.

Esimerkiksi kesällä 2017 kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti konserniohjeesta. Sen mukaan Arkea kutsuu välittömästi koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa yhtiön hallituksen tulee esittää 5 371 186 euron ylimääräistä osingonjakoa syksyn aikana. Tällaista menettelyä kutsutaan piiloverotukseksi.

Opetushallitus julkisti pari vuotta sitten vertailun kouluruokailun kustannuksista kunnissa. Oppilaskohtaisten ateriakustannusten päiväkohtaiset erot kuntien välillä olivat hämmästyttävät. Turku oli listalla maan halvimmasta päästä.

Viime vuosina on aika paljon keskusteltu siitä, ovatko kunnat liiaksi korostaneet hintaa julkisissa ruokapalveluissa. Vaatimukset kotimaisista raaka-aineista ja nyttemmin myös lähiruuasta ovat voimistuneet. Ruuan kallistuessa kunnissa joudutaan pohtimaan arvovalintoja entistä tarkemmin. Halvimman suosiminen ei enää ole paras vaihtoehto.

