Laatua tehostettuun palveluasumiseen

Turun asukkaista yli 65-vuotiaiden osuus oli viime vuoden lopussa 20,5 prosenttia. Suomen suurimpien kaupunkien vertailussa luku on varsin korkea. Turku on kärkikastia myös yli 75-vuotiaiden osuuksia tilastoitaessa.

Aika näyttää, miten Turun seudun hyvä työpaikkatarjonta ja positiivinen rakennemuutos tilastoissa näkyvät. Työikäiselle väestölle on alueella kysyntää, kunhan vain asunto- ja palvelutarjonta seuraavat perässä.

Opiskelijoiden ja työikäisten houkuttelu ei voi olla pois iäkkäimpien väestönosien palveluista. Eliniän pidetessä terveys- ja hoivapalvelujen kysyntä kasvaa voimakkaasti, kuten sote-uudistuksen perusteissakin muistutetaan.

Ovat palvelujen järjestäjiä sitten kunnat tai maakunnat, tuottajina julkiset, yksityiset tai kolmannen sektorin toimijat, yhteiskunnan toiminnan eettisyyttä mitataan sillä, miten se kohtelee vanhimpiaan.

Vanhusten kotihoidon suosiota on viime vuosina pyritty lisäämään. Parhaimmillaan järjestely toimii avun tarvitsijoiden ja apua tarjoavien hyväksi. Hyvin järjestetyn tehostetun palveluasumisen tarvetta paraskaan kotihoito ei silti poista. Turussa tehostetulle palveluasumiselle on kasvavaa tarvetta.

Palveluasumisen tasossa on parantamisen varaa. Tämä on huomattu jo 2014 hyväksytyssä tilatarveselvityksessä, joka johti kahden uuden palveluasumisyksiön, Kuralaan nousevan Kulkurin valssin ja Koivulaan tulevan Vuokkokodin rakentamispäätökseen. Uusien tilojen käyttöönoton myötä toiminta kahdeksassa nykyisessä yksikössä loppuu (TS 20.11.).

Uusiin tiloihin vanhukset pääsevät vuoden kuluttua. Sote-ratkaisun viivästyminen on heijastunut myös kuntiin, joissa vanhojen tilojen kunnostamiseen ei ole katsottu olevan rahaa tai mahdollisuuksia. Korjausvelkaa on kertynyt niin paljon, että sen lyhentämisellä on sote-uudistuksen kohtalosta riippumatta kiire.

Suljettavien yksiköiden puutelista on karua luettavaa. Vuosi on odottaville pitkä aika.

Vuoden kuluttua avattavissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä on yhteensä 237 hoitopaikkaa, 11 enemmän kuin suljettavissa kahdeksassa yhteensä. Hoitohenkilökuntaa uusissa tiloissa on 144, hieman vähemmän kuin suljettavissa yksiköissä. Uusien ja toimivien tilojen uskotaan kompensoivan hoitajien määrän vähenemisen.

Osalla henkilöstöstä on perusteltu huoli hoitajamäärän riittävyydestä (TS 18.11.). Varsinkin yöaikaan henkilömitoitus hipoo minimin rajoja – pahimpien pelkojen mukaan alittaa ne.

Kustannus- ja tulospaineista sekä työntekijä- ja sijaispulasta huolimatta riittävästä henkilömitoituksesta on pidettävä huolta. Julkisen vallan on asiassa näytettävä esimerkkiä, joskaan yksityisillekään lipsumisia ei pidä sallia.

