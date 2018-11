Lisää panostusta eurovaaleihin

Jos vaalien merkittävyys ja niissä jaossa oleva vaikutusvalta ratkaistaisiin äänestysprosentin perusteella, tasavallan presidentin valinta olisi ylhäisessä yksinäisyydessään. Eduskuntavaalit, kuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit tulisivat seuraavilla sijoilla.

Sijoittuvatko paperilla olevat maakuntavaalit lähemmäs eduskunta- vai seurakuntavaaleja, paljastunee vuoden kuluttua – edellytyksellä, että sote- ja maakuntauudistuksesta tällä vaalikaudella sopuun päästään.

Kansalaisten äänestysaktiivisuus ei kerro kaikkea vaaleissa jaossa olevasta päätös- ja vaikutusvallasta. Valtaoikeuksissa eduskunta ja sen luottamuksen varassa toimiva hallitus menevät selvästi presidentti-instituution edelle. Presidentinvaali-innon soisi tarttuvan myös eduskunta- ja kuntavaaleihin.

Erityisen etäisiksi äänestäjille ovat jääneet Euroopan parlamentin vaalit. Jos äänestyspakkomaita ei oteta lukuun, alhainen äänestysinto on yleiseurooppalainen ilmiö.

Eurovaaleissa jaettavan vallan määrä ja matala äänestysaktiivisuus eivät kulje yhtä jalkaa. Euroopan parlamentin valtaoikeuksia on perussopimus perussopimukselta kasvatettu. Nykyään parlamentti on jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa lähes tasaveroinen lainsäätäjä. Maine talousyhteisön ajan keskustelukerhona elää silti sitkeästi.

Euroopan parlamentti ei ole itse ollut paras äänestysaktiivisuuden markkinoija. Ehkä eniten peiliin katsomista on kuitenkin puolueilla, joille Eurooppa-vaalit eivät palkintosijoille yllä.

Eurooppa-vaalit tuottavat päänvaivaa myös ehdokkaille. Kun paikkoja tulevissa vaaleissa on tarjolla 14 ja koko maa on yhtenä vaalipiirinä, vähäisellä tunnettuudella ja pienellä budjetilla läpimeno on työn ja tuskan takana.

Eduskunta-, euro- ja mahdollisesti myös maakuntavaalien vuonna puolueiden budjetit ja henkilöresurssit ovat tiukalla. Rahan ja tunnettujen ehdokkaiden riittävyyden kanssa kamppaillaan myös Varsinais-Suomessa.

Eurooppa-politiikassa hallitus on keskeinen vaikuttaja. Hallituksessa ja eduskunnan valiokunnissa Varsinais-Suomella on hyvä edustus.

Sen sijaan Suomen europarlamentaarikoista yksikään ei ole Varsinais-Suomesta. Edellisessä kokoonpanossa oli kaksi varsinaissuomalaista: Sari Essayah (kd) ja Hannu Takkula (kesk).

Ehdokasasettelun alkusuora ei lupaa Varsinais-Suomeen jättipottia. Toiveita ehdokasasetteluun panostamisesta on kuitenkin olemassa (TS 19.11.).

Yleiseurooppalaisten teemojen ohella tulevana parlamenttikautena riittää päätettävää muun muassa Itämerestä, telakkateollisuuteen liittyvistä kasvuohjelmista, TEN-T-liikenneverkosta ja muusta liikennerahoituksesta. Varsinaissuomalaisittain tärkeitä kokonaisuuksia kaikki.

ts.paakirjoitus@ts.fi